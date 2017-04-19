İlk araştırma... MHP ve AKP'lilerin yüzde kaçı hayır dedi?

Tek yayıncı AA’nın aktardığı sonuçlara göre referandumda yüzde 51.4 ‘Evet’ çıkmıştı.
IPSOS’un 17 Nisan günü yaptığı araştırmaya, 81 ilde 1501 kişi katıldı.
İlk kez oy veren seçmenin yüzde 58’i ‘Hayır’ dedi
Araştırmaya göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP’ye oy veren seçmenin yüzde 73’ü referandumda ‘Hayır’ derken, CHP’de ‘Evet’ veren seçmen oranı yüzde beş, HDP’de ise yüzde dokuz.
1 Kasım’da AKP’ye oy veren seçmeninin yüzde 10’u referandumda ‘Hayır’ derken, ilk kez oy veren seçmenin yüzde 58’inin de sandıkta ‘Hayır’ oyu verdiği belirlendi.
İlkokul mezunu ya da eğitimsiz seçmende ‘Evet’ oranı yüzde 70, ortaokul mezunlarında yüzde 57, lise mezunlarında yüzde 42, üniversite mezunlarında ise yüzde 39 olarak tespit edildi.
‘Hayır’ oranı ise ilkokul mezunu ya da eğitimsiz seçmende yüzde 30, ortaokul mezunlarında yüzde 43, lise mezunlarında yüzde 58, üniversite mezunlarda ise yüzde 61 olarak gözükürken, ‘Hayır’ diyen üniversite mezunu seçmenin yüzde 35’i de başka ülkelere gitmeyi düşünüyor.
Kadın seçmende eşitlik
İl ve ilçe merkezlerinde ‘Hayır’ oranı yüzde 51, ‘Evet’ ise yüzde 48. Belde ve köylerde ‘Evet’ oranı yüzde 62, ‘Hayır’ oranı ise yüzde 38.
Kadın seçmende ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oyları eşit gözükürken, erkek seçmende ‘Evet’ yüzde 53 ile önde.
Erdoğan etkisi
‘Evet’ diyenlerin yüzde 91’i, ‘Hayır’ diyenlerin ise yüzde 78’i kararlarında en etkili olan liderin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu söyledi.