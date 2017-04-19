İlk araştırma... MHP ve AKP'lilerin yüzde kaçı hayır dedi?

Tek yayıncı AA’nın aktardığı sonuçlara göre referandumda yüzde 51.4 ‘Evet’ çıkmıştı.





IPSOS’un 17 Nisan günü yaptığı araştırmaya, 81 ilde 1501 kişi katıldı.





İlk kez oy veren seçmenin yüzde 58’i ‘Hayır’ dedi





Araştırmaya göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP’ye oy veren seçmenin yüzde 73’ü referandumda ‘Hayır’ derken, CHP’de ‘Evet’ veren seçmen oranı yüzde beş, HDP’de ise yüzde dokuz.





1 Kasım’da AKP’ye oy veren seçmeninin yüzde 10’u referandumda ‘Hayır’ derken, ilk kez oy veren seçmenin yüzde 58’inin de sandıkta ‘Hayır’ oyu verdiği belirlendi.





İlkokul mezunu ya da eğitimsiz seçmende ‘Evet’ oranı yüzde 70, ortaokul mezunlarında yüzde 57, lise mezunlarında yüzde 42, üniversite mezunlarında ise yüzde 39 olarak tespit edildi.



