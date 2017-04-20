'Aldatıldım'

Erdoğan’dan Obama itirafı: Aldatıldık





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El-Cezire kanalına konuştu.





Söyleşide; Trump’ın telefon görüşmesinde ABD’nin PKK, YPG ve PYD’ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde bir söz verip vermediğiyle ilgili soruya Erdoğan “Zaten daha önce bu konuda yani terör örgütlerine karşı bizim ortak dayanışma içerisinde bir çalışmamızın olması gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi yapacağımız görüşme, artık bunun tamamen yüz-yüze görüşmede detaylandırılması olacaktır ve orada tabii biz birçok belgeleri de kendilerine sunacağız. Daha önceleri de PKK’yla ilgili konuda mutabakatımız var idi. Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum” diye yanıt verdi.





Erdoğan, Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK sözde bayrağı ile fotoğrafını gösterdi.





AGİT TEMSİLCİLERİNE SERT TEPKİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde tuttuğu fotoğrafları göstererek “Bunlar AGİT’in halk oylamasını araştırmak üzere görevlendirdiği terör örgütü temsilcileri” dedi. “PKK bayrağını elinde tutan adam nasıl bağımsız olabilir?” diyen Erdoğan, “Bu adam bir terörist olarak burada raportörlük görevini yürtüyor. Bunun tuttuğu rapora gerçekten bağımsız olarak bakmak mümkün mü” ifadelerini kullandı.





‘SANDIKTAN DİKTATÖR ÇIKMAZ’





Cumhurbaşkanı kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi “Sandıktan diktatör çıkmaz. Diktatör çok daha değişik yollarla gelir” diye konuştu. Erdoğan, Hollanda ve Almanya gibi seçim kampanyalarının yapılmasına izin verilmeyen ülkelerde evet oyunun yüksek oranda çıkmasının, yönetimlerini rahatsız ettiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kendisini tebrik için henüz aramadığını da belirten Cumhurbaşkanı “Bunu bir suçluluk pskilojisi olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.