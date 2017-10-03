Mavi Marmara ile ilgili tüm tazminatları Türkiye üstlenecek





İsrail’le normalleşme mutabakatı çerçevesinde imzalanan anlaşmayla, 20 milyon dolarlık tazminat karşılığı Tel Aviv’e açılan davalar düşürülünce, Mavi Marmara davalarında muhatap Türkiye oldu. Bunun ilk örneği Denizli’de gerçekleşti. Mavi Marmara’da yaralanan Zeki Kaya, 260 bin liralık maddi-manevi tazminat talebiyle dava açtı. İsrail, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin ailesine 20 milyon dolar tazminat ödedikten sonra iki ülke arasındaki İsrail aleyhine açılan davalarda yasal hasım Türkiye oldu. Ancak ilk kez bir mağdur, saldırıda yaralandığı için doğrudan kendi devletine dava açtı.





İki devlet davalılar kısmında yan yana geldi





Denizli’de yaşayan Zeki Kaya, Gazze’ye insani yardım götürmek için bindiği Mavi Marmara gemisinde, İsrail askerleri tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Gemide 3 gün gözaltında tutuldu. Bilgisayarı ve üzerindeki paralara el konuldu. Kaya, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından muayene edildi ve basit tıbbi müdahale giderilemeyecek majör depresyon raporu aldı. Kaya, yaşadığı mağduriyetler için anlaşma gereği Türkiye Hazinesi’nden 10 bin TL maddi, 250 bin TL manevi olmak üzere 260 bin TL tazminat talebinde bulundu. Dava dilekçesinde ilk kez iki devlet davalılar kısmında yan yana geldi.





16 milyonluk 36 dava bulunuyor





İsrail’in ödediği tazminatın sadece yaşamını yitirenlerin ailelerini kapsaması nedeniyle geriye kalanların hukuki muhatabı otomatik olarak Türkiye oldu. Maliye Bakanlığı, Mavi Marmara mağdurlarının açacağı tüm tazminat davalarının karşı tarafı olacak ve mahkemelerin hükmettiği tazminatları ödeyecek. Karar’da yer alan habere göre, bu nedenle Türkiye’nin İsrail’in ödediği 20 milyon doların çok daha üzerinde bir maddi tazminat ödemekle karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre daha şimdiden 16 milyon TL maddi manevi tazminat talebiyle açılmış 36 dava var. Bu sayının yurtdışındaki mağdurlarla birlikte yüzleri bulması bekleniyor. Bu davalar da muhatap artık Türkiye olacak.