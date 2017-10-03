Samanyolu Haber /Gündem / Hiçbir partinin iktidardan düşmesi beka sorunu oluşturmamalı /03 Ekim 2017 08:18

Hiçbir partinin iktidardan düşmesi beka sorunu oluşturmamalı

AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal Erdoğan'ın sözlerine cevap verdi.. Hiçbir partinin iktidardan düşmesi beka sorunu oluşturmamalı

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“Demokratik yönetimin ön şartları arasında iktidarın seçimlerle farklı partiler arasında el değiştirmesinin herkes başta yönetenler tarafından normal kabul edilmesi gerekir” diyen AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal Birgün’e konuştu.
Ünsal, “Hiçbir partinin iktidardan düşmesi o ülkenin için beka sorunu oluşturmamalıdır. Yasal olarak kurulmuş hiçbir partinin başka partilere meşruiyet açısından bir önceliği, üstünlüğü olmamalıdır. Bu temel ilke olmadan demokratik bir yönetim mümkün olmaz. Tabii başka kriterler de vardır ama bu farklı grupların birbirleriyle eşit meşruiyet içinde yarışabilmesi için gerekli ilkelerdir. Yani bu ilkeye göre partilerin bir kısmı vatanperver başkaları hain değildir” şeklinde konuştu. 
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