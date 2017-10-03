Las Vegas saldırısı tekrar gündeme getirdi

Pazar gecesi ABD'nin Las Vegas kentinde bir müzik festivali katılımcılarına ateş açılması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti. Kölner Stadtanzeiger gazetesi, konuyu ABD'deki silah yasaları açısından inceliyor:

ABD'deki gevşek silah yasalarında buna rağmen değişen birşey olmayacak. Hatta tam aksine. NRA silah lobisi Nevada'daki gibi sokakta silah taşınmasına imkan kılan yasanın tüm ABD'de geçerli olmasını isteyen Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'da bir sandalyeye sahip olmuş durumda. ABD Başkanı bu konuda ezici sayıdaki seçmeniyle aynı görüşü paylaşıyor. Bu konuda şüphesi olan, böylesi bir silahlı saldırıyı takip eden günlerde, silah ticaretinin yapıldığı dükkanlardaki satış rakamlarını inceleyebilir. ABD'de şahsi kullanım için kayıtlı silahların sayısı ülke nüfusundan fazla. Sandy Hook'taki kanlı ilkokul katliamının ardından bile silah ruhsatı dağıtımında daha sıkı kuralların getirilerek şahısların daha yoğun kontrolünü öngören değişiklik Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Kongre'den geçemediyse bu kez de pek bir şey değişmeyecektir.