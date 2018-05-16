Samanyolu Haber /Gündem / 'Mavi Marmara anlaşması iptal edilsin' teklifine AKP'den 'fırsatçılık yapmayın' cevabı /16 Mayıs 2018 11:03

'Mavi Marmara anlaşması iptal edilsin' teklifine AKP'den 'fırsatçılık yapmayın' cevabı

CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail'le Filistin arasında yaşananlara karşı bütün partilere bir çağrıda bulundu: "O onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim." Mevlüt Çavuşoğlu ise cevap verdi: Gerçekçi değil

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara Anlaşması’nın iptali için bütün partilere çağrıda bulundu. 
Özel, “Başta iktidar partisi olmak üzere bütün partilere çağrımız; bu şartlar altında, o onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim. Bu CHP’nin yarın (bugün) Meclis gündemine getirdiği tekliftir. Bu iptali ederseniz, kimsenin samimiyeti sorgulanmaz” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NA GÖRE ANLAŞMA İPTAL EDİLSİN DEMEK FIRSATÇILIK

Çavuşoğlu, CHP'nin Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin' önerisi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz, burada biraz bizi köşeye sıkıştırmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil."
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