'Mavi Marmara anlaşması iptal edilsin' teklifine AKP'den 'fırsatçılık yapmayın' cevabı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara Anlaşması’nın iptali için bütün partilere çağrıda bulundu.



Özel, “Başta iktidar partisi olmak üzere bütün partilere çağrımız; bu şartlar altında, o onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim. Bu CHP’nin yarın (bugün) Meclis gündemine getirdiği tekliftir. Bu iptali ederseniz, kimsenin samimiyeti sorgulanmaz” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NA GÖRE ANLAŞMA İPTAL EDİLSİN DEMEK FIRSATÇILIK





Çavuşoğlu, CHP'nin Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin' önerisi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:





"Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz, burada biraz bizi köşeye sıkıştırmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil."