Hocaefendi'den Gazze'de öldürülen siviller için taziye mesajı

Allience for Shared Values vakfı internet sitesi aracılığıyla paylaşılan mesajda şöyle denildi:





Gazze sınırında 50'den fazla insanın ölümü ve binlercesinin yaralanmasıyla neticelenen hadiseyi derin bir üzüntüyle öğrendim. İsrail'i sivillere ateş açmama ve barışçı protesto hakkına saygı göstermeye davet ediyorum. Sivillerin ve çocukların can güvenliği temin edilmeli ve daha fazla can kaybının önüne geçilmelidir.





Bu hadise bize bir kere daha hatırlatıyor ki her insan hayatına değer verme ve her insanı aziz tutma şuurunun bütün dünyada hakim kılınmasına ihtiyaç vardır.





Hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı ve metanet diliyorum. Yaralıların bir an önce şifa bulması için duacıyım.





Cenab-ı Erhamürrahimin dünyamızı insanların karşılıklı anlayış ve saygı içinde kucakladıkları barış ve huzur dolu günlere bir an evvel ulaştırsın.





Fethullah Gülen