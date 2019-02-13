Samanyolu Haber /Ekonomi / Marketler devletle rekabet etmeye çalışıyor: Kotayla, tanzim fiyatından sebze satışına başladılar /13 Şubat 2019 11:41

Marketler devletle rekabet etmeye çalışıyor: Kotayla, tanzim fiyatından sebze satışına başladılar

Tanzim satışlarının başlamasının ardından rekabet edebilmek için büyük ve küçük market zincirleri de tanzim fiyatlarından satışa başladı. Onlarda da kota var.

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Gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için yapılan tanzim satışları İstanbul ve Ankara'da 80 noktada sürüyor. Rekabet sansını devam ettirmek isteyen büyük marketlerde de fiyatları geri çekti. Bazı büyük ve küçük market zincirleri tanzim noktalarındaki fiyatlardan satış yapmaya başladı.

Marketler yine tanzimlerde olduğu gibi 3 kilogramlık satış sınırı koydu. Aynı üründen daha fazla almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlardan yine alabiliyor.

Ürünlerini halden alan küçük esnaf ise domatesi 6 liradan satmaya devam etti. 
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