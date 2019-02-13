Marketler devletle rekabet etmeye çalışıyor: Kotayla, tanzim fiyatından sebze satışına başladılar

Gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için yapılan tanzim satışları İstanbul ve Ankara'da 80 noktada sürüyor. Rekabet sansını devam ettirmek isteyen büyük marketlerde de fiyatları geri çekti. Bazı büyük ve küçük market zincirleri tanzim noktalarındaki fiyatlardan satış yapmaya başladı.





Marketler yine tanzimlerde olduğu gibi 3 kilogramlık satış sınırı koydu. Aynı üründen daha fazla almak isteyen vatandaşlar yüksek fiyatlardan yine alabiliyor.





Ürünlerini halden alan küçük esnaf ise domatesi 6 liradan satmaya devam etti.