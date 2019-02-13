Samanyolu Haber /Gündem / Saray, İş Bankası'na el koyma formülünü buldu... Hem de darbeciler eliyle! /13 Şubat 2019 11:47

Saray, İş Bankası'na el koyma formülünü buldu... Hem de darbeciler eliyle!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı tarafından CHP'ye ait İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için bir formül bulunduğunu aktardı. Buna göre hisseler Hazine'ye devredilirken para Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu'na (TTK) aktarılacak.

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Deniz Zeyrek, "Beştepe’nin İş Bankası formülü: Hisseler Hazine’ye, para TTK ve TDK’ya" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisi, İş Bankası konusunda ilginç bir yol izliyor. CHP, Erdoğan'a karşılık verirse çıkacak tartışmayla seçim öncesinde ülkenin gerçek gündeminin unutulacağından endişe ediyor. CHP'nin sessiz kalmasını fırsat bilen AK Parti de hisselerin CHP'den alınması konusunda sessiz sedasız adım atmaya hazırlanıyor" görüşünü dile getirdi.

Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un bu adımın sinyalini şu formülle ortaya koyduğunu belirtti:

— CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri Hazine'ye devredilsin, ancak mali menfaatlerinden yine Atatürk Dil ve Tarih Kurumları yararlanmaya devam etsin.

Zeyrek'in yazısına göre Uçum, devamında CHP'nin İş Bankası hisselerini muhafaza etmesine dair anayasal bir güvence olmadığını söyledi. 12 Eylül darbecilerinin kapattığı CHP'nin 1992'de yeniden açılmasının  'siyasi devamlılık' olabileceğini, ama 'hukuki devamlılık' olamayacağını belirten Uçum, bu nedenle 1992'de kanunla verilen hisselerin, bir kanunla CHP'den alınabileceğini savundu.

Uçum bu tezini şöyle detaylandırdı:

- Kimse 12 Eylülcülerin anayasal ve kanun düzeni geçersizdir gibi abes bir iddia ileri sürmüyor. Aksine tüm anayasal ve kanuni düzenin geçerliliği veri kabul ediliyor: 1982 Anayasası geçerli, kanunlar geçerli, parti kapatmalar geçerlidir. Siyasi yasaklar geçerlidir. Ancak tüm bunlar demokratik hukuk açısından gayri meşrudur. Bununla birlikte kanun yoluyla yeni CHP'ye İş Bankası hisselerini vermek geçerlidir. Ancak bu düzenleme demokratik sistem açısından meşru değildir. Bu durumda kanun yoluyla bu hisseleri asli sahibine iade etmek hem geçerli hem meşru olacaktır. Pozitif hukuk açısından CHP'nin iddia ettiği siyasi devamlılık, mirasçılık statüsünün korunmasını sağlamaz. Mirasçılık için hukuki devamlılık gerekir o da yoktur.
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