İddaa ihalesi Demirören'in şirketine gitti

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi, başbayilik iş ve hizmetleri ile bayilik yönetimi iş ve hizmetleri için teklifler alındı.







Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim OGG toplam hasılat üzerinden yüzde 2,1, Turkcell iştiraki Inteltek ise yüzde 1,4 komisyon alacağına dair teklif verdi. 30 dakikalık sürenin ardından teklifler revize edildi.







Inteltek sürenin ardından komisyon teklifini yüzde 0,5'e çekerken, Şans Girişim OGG ise yüzde 0,2'ye çekti ve en iyi teklifi vermiş oldu.





Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanında isteklilerden gerekli niteliklere sahip 100 personel istihdam etmesi ve sözleşme süresince ilk yıl 17 milyar lira, sonraki yıllarda bu tutarın ÜFE + TEFE/2 oranında güncellenecek tutarı kadar hasılat elde edeceğine ilişkin taahhüt belgesi vermesi de gerekiyor. Şans Girişim OGG'nin komisyonu bu teklife göre yıllık en az 34 milyon TL olacak.





İhale komisyonu detayların incelenmesinin ardından 5 gün içerisinde kararını verecek. İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.