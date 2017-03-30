Bugün resmen başlıyor

Heyet başkanı Çarşamba günü, Senato İstihbarat Komisyonunun 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesini araştırdığı soruşturmada 20 kişinin sorgulanmasını istediğini söyledi.







2005’ten bu yana senatoda olan heyetin Cumhuriyetçi Başkanı Richard Burr ve Senatör yardımcısı Mark Warner ile yaptığı basın konferasında, Kongrenin bulunduğu Capiton Hill’i kastederek, “Bu, benim zamanımda Kongre’nin gördüğü en büyük soruşturmalardan biri” dedi.





Burr ve Warner, bugüne kadar beş tanığın ifade vereceği zamanı kesinleştirdikleri toplamda 20 tanığın Komitelerinin önünde ifade vereceğini söylüyor. Komisyon liderleri, Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve eski kampanya başkanı Paul Manafort’un da tanıklık etmeyi kabul ettikleri için mutlu olduklarını, ancak onları ne zaman ifade vereceklerine henüz karar veremediklerini söylediler.





Burr, ayrıca istifa eden eski Uulusal Güvenlik Danışma Michael Flynn ile ilgili “Birçok insanla görüştüğümüzü ve bu konuştuğumuz kişiler listesi içinde General Flynn’in de bu listeye dahil olduğunu söylemek yerinde olur” dedi.







Flynn göreve başlamadan önce Rusya’nın ABD Büyükelçisiyle, Rusya’ya yönelik yaptırımları görüşmüş olduğu iddiaları ardından istifa etmişti.





Senato Komitesi bugün, 30 Mart Perşembe günü Rusların ABD seçimlerine katılması hakkındaki ilk kamuya açık toplantısını düzenleyecek.





Senato’daki İstihbarat Komitesinde görüşmeler ilk kez bugün başlarken, Temsilciler Meclisinde ise birkaç haftadır başladı ama Meclis İstihbarat Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Devin Nunes ve Demokrat Yardımcısı Adam Schiff arasında çok ciddi görüş ayrılıkları olduğundan dolayı Komite çalışması bu hafta bütün toplantıları iptal etti.





washingtonhatti.com