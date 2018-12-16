Samanyolu Haber /Politika / 'Maraza çıkartmamaya çalışıyorum, Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız...' /16 Aralık 2018 11:11

'Maraza çıkartmamaya çalışıyorum, Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız...'

24 Haziran'da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçim öncesi tüm ülkeyi gezeceğini söyledi. Çalışmalarına Bursa’nın Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, "Partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. 31 Mart’a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı" dedi.

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CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri için sahaya indi. Seçim çalışmalarına Orhangazi’den başlayan İnce, partililer ve Orhangazi Belediye başkan adayı Çetin Çoklar ile birlikte vatandaşlarla buluştu.

Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sorulan İnce şu yanıtı verdi: "Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul’da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart’a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı."

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