Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yargıya Portakal talimatı: Ahlaksıza bak! Yargı gereken cevabı verecek /16 Aralık 2018 11:20

Erdoğan'dan yargıya Portakal talimatı: Ahlaksıza bak! Yargı gereken cevabı verecek

Tayyip Erdoğan, Denizli’de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada hükümete yakın medyanın hedefindeki FOX TV sunucusu Fatih Portakal hakkında yargıya talimat verdi.

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Erdoğan, “Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir” diyerek Portakal’ın ismini vermeden eleştirdi.

PORTAKAL HEDEF GÖSTERİLMEKTEN KORKUYORDU

Canlı yayında protesto çağrısı yapan Fatih Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" demişti. Bu sözlerinin ardından hedefe konan Portakal 'başıma bir şey gelmesinden korkuyorum' diye konuşmuştu
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