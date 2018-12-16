Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'ün üniversitesi elinden gidebilir

Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Ahmet Akgündüz’ün ifadelerine ilişkin soruşturma başlattı. Engelshoven, “Gerekirse, rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunu geri çekeceğim.” dedi. Konu ile ilgili RTL’nin haberinden sonra Bakan Engelshoven, “Bunlar korkunç ifadeler. Özel bir komite ifadeleri inceleyecek. Tam olarak ne söylendiğini belirleyecek ve bu ifadeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine karar verecek. Ancak komiteyi beklemek zorundayım.” değerlendirmesinde bulundu. Komite, Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven’a, 'ağır karar alabilirsin' tavsiyesinde bulunabiliyor.







‘BU İNSAN ÜNİVERSİTEYE AİT OLAMAZ’





SP parti lideri Lilian Marijnissen’in, Akgündüz’ün ifadelerine tepki ise çok sert oldu. Bu cümleleri kuran bir rektörün gerçek manada bir üniversiteye ait olamayacağını vurgulayan Marijnissen, “Televizyonda muhaliflerin öldürülmesini savunan bir insan öğrencilerin eleştirisel düşüncesini geliştirmekten sorumlu olamaz.” ifadelerini kullandı.





‘BU İFADELER HOLLANDA’NIN DEĞERLERİNE AYKIRI’





Van Engelshoven’in selefi bir önceki Eğitim Bakanı Jet Büssemaker, Akgündüz ‘problemli’ bir insan olduğuna dikkat çekti. Akgündüz’ün ifadelerini Hollanda standartlarına ve değerlerine aykırı bulduğunu belirten Büssemaker, ”Temsiliyet olarak, bir rektörün çok büyük akademik özgürlüğü var ama aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da var.” tespitini yaptı.





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