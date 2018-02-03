Samanyolu Haber /Dünya / Maradona'ya ABD'ye giriş yasağı /03 Şubat 2018 17:12

Maradona'ya ABD'ye giriş yasağı

Trump'a yönelik eleştiri sözleri sarf eden futbolcu Maradona’nın ABD’ye girişi yasaklandı

SHABER3.COM

Göreve geldiği ilk günden bu yana tartışmalı kararlara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, 1. Yılını doldururken, ulusal güvenlik gerekçesiyle altı Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklandı, Yeşil Kart çekilişi kaldırılacak.

Ülkedeki durum, yabancılar için her geçen gün daha da zorlaşırken, tartışmalı kararlara yenileri ekleniyor.

Bunun son örneği futbolun yaşayan efsanelerinden Arjantinli Diego Armando Maradona’ya getirilen ABD’ye giriş yasağı oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Maradona'ya ABD'ye girebilmesi için gerekli olan vize verilmedi. Gerekçe ise, vize başvurusu yaptığı dönemde Venezuela kanalı Telesur'a verdiği röportajda ''Trump bir kukladır'' demesi…

Avukatı, röportaj öncesi Maradona'yı ''Lütfen Diego, ABD hakkında ağzını açma'' diye uyarmış. 

Ancak Maradona, Trump’la ilgili ne düşündüğü yolundaki soruya avukatının uyarısına rağmen olumsuz bir cevap verince Arjantinli efsaneyi, Miami'de avukatı temsil edecek.

Aslında Maradona, daha önce de 1994 Dünya Kupası sırasında yapılan testlerde kanında kokain bulunması sonrası ABD'den gönderilmişti.

Ernesto 'Che' Guevara'ya olan bağlılığı ile de tanınan 57 yaşındaki Maradona, şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Fujairah kulübünde teknik direktör olarak kariyerini sürdürüyor.
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