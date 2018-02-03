Bahçeli'nin AKP'ye desteğini sadece AKP'liler destekliyor

Konsensus Araştırma şirketinin son anketinde katılımcıların yüzde 56’sı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemesini ‘kötü’ olarak değerlendirdi. Bu oran AKP'nin oy aldığı oranla uyumlu bir tablo çizerken MHP'lilerin de büyük kısmının bu birlikteliği desteklemediğini ortaya koydu







10-30 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan Konsensus araştırmasına 1500 kişi katıldı.





Yüz yüze görüşmelerde Bahçeli’nin, AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verdiği destek şu soruyla soruldu: “Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?”





Katılımcıların yüzde 17’si bunu “İyi” olarak nitelerken, yüzde 56’sı “Kötü” dedi. Katılımcıların yüzde 27’sinin yanıtı da “İdare eder” oldu.





Yine aynı ankette katılımcıların yüzde 45’i, Erdoğan’ın Türkiye’yi ‘iyi yönettiğini’, yüzde 39’su ‘kötü yönettiğini’ paylaştı. Yüzde 16’lık kesim ise “İdare eder” değerlendirmesinde bulundu.





Katılımcılara sorulan diğer bir soru da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanması oldu.





Katılımcıların yüzde 51 bu soruya, “Doğru buluyorum” değerlendirmesinde bulunurken, yüzde 31 ‘yanlış bulduğunu’ söyledi. Yüzde 18’lik kesim ise ‘kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu’ ifade etti.