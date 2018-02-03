CHP'li isimden beklenmedik HDP çıkışı

İki gün sürecek olan ve Ankara'da gerçekleşen 36. Olağan Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce genel başkanlık için resmen aday oldu. Daha önce adaylıklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ise delegelerin en az yüzde 10'undan imza toplayamadıkları için aday olamadılar.





Hürriyet’in haberine göre kurultayda, Kılıçdaroğlu kendisine karşı aday olan Muharrem İnce ile yan yana otururken, diğer yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu için boş bırakıldı.







Konuşma yapan İnce iki seçimde partiyi birinci yapamayan genel başkanın istifa etmesi yolunda tüzük düzenlemesi yapmayı vaat etti.







İnce’nin konuşması kurultaya damga vururken, “parti içinde tuzu kurular var” sözleri dikkat çekti. “Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy (belediyeler) onları aldı mı yetiyor” diyen İnce’ye göre Erzurum, Şanlıurfa gibi iller onları ilgilendirmiyor.





İnce, Afrin’de TSK ile ortak operasyon düzenleyen ÖSO’yu Kuvayı Milliye’ye benzeten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ağır ifadelerle tepki gösterdi.





“Kuvayı Milliye askerlerinin ekmek almaya parası yoktu. Ne diyorsun sen cahil. Kuvayı Milliye’nin askerleri emperyalistlere karşı savaştı. ÖSO’nun derdi bir tane; Esad gidince onların sorunu bitiyor” diyen İnce, partisinden ise bu söyleme yeterli bir çıkış gelmediği yolunda sitemde bulundu:





“Ama ne yazık ki bir taraftan o kaçak sarayda oturan o tarih cahili konuşurken CHP’nin yöneticileri de bu tarih cahilinin haddini bildiremiyor, ona cevap veremiyor. İki ayrı yol, iki ayrı ihtimal var artık. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz…"





HDP'YE ZEYTİN DALI





"Çocukların üzerine bomba yağdırılıyorsa ‘Kürtlere sahip çıkmayayım’ demeyeceğiz. 12 yaşındaki Kürt çocuklara sahip çıkacağız" diyen İnce, partisinin Kürt meselesine yaklaşımını da şu sözlerle eleştirdi:





"İktidar bizi HDP ile aynı kefeye koyar diye korku. E, koysun. Kürtler doğru söyleyemez mi? Kürtlerle beraber görünmeyelim diye siyaset yapılmaz. ‘Önce HDP'lileri hapse atarlar, sonra sıra bize gelir’ dedim. Muhalefetin birini hapse attı, diğerini yanına çekti, CHP'den de böyle memnunlar.”





ByLock konusuna da değinen İnce, "Mor Beyi tuzağına düşürülüp hapse atılan AKP milletvekilini de tek ziyaret eden kişi biz olduk, hapse atılan AKP milletvekiline de biz sahip çıkacağız” diyerek AKP tabanına da mesaj yolladı.





Öte yandan diğer partilerden temsilciler kongreye katılım sağlarken AKP’den herhangi bir katılım gerçekleşmedi. Bunun nedeninin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa yeniden seçildiği kendi kongrelerine CHP’nin temsilci göndermemesi olduğu düşünülüyor.



