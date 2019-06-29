Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'ı şoke eden yazı /29 Haziran 2019 21:58

Mansur Yavaş'ı şoke eden yazı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hükümetten 600 milyon lira alacakları karşılığında satışa çıkardıkları gayrimenkullerin Toplu Konut İdaresi'ne devredildiğini bakanlıktan gelen yazı ile öğrendiklerini söyledi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hükümetten alacağı 600 milyon liraya karşılık olarak satılacak gayrimenkullerin Toplu Konut İdares'ne (TOKİ) devredildiğini açıkladı.

Alacağa karşılık belediyeye “Hazine'ye ait gayrimenkulleri satın, paranızı alın.” denildiğini aktaran Yavaş, “Bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor.” dedi.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

YETKİ BELEDİYE BAŞKANINDA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan "yetki" tartışmaları ile Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası'na atadığı yeni yönetimin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Yavaş, tartışmaların siyasi olduğunu belirtti.

Yavaş, kanunun açık olduğunu ve yetki tartışmasının yaşanmadığını vurgulayarak, "Her nasılsa bunu tartışma konusu yapıyorlar. Yeniden yetkinin belediye meclislerine verilmesi konusunda kanun taslağı hazırlanıyor. Bu konuda kanun taslağı hazırlandığına göre, yetki şu an belediye başkanında." diye konuştu.

Yavaş, hazırlandığı söylenen kanun tasarısının yeni krizlere yol açacağını ifade ederek, herkesin demokrasiye saygı duyması gerektiğini kaydetti.

600 MİLYON LİRA ALACAĞIMIZ VAR HÜKÜMETTEN

Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce şehir hastanelerinin yollarını yapmak için hükümetle anlaşma yaptığını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 800 milyon liralık yol yapmış. Yaklaşık 200 milyon lira için bir şekilde anlaşılmış ama 600 milyon lira alacağımız var. Bunun karşılığında bir protokol yaparak, 'Ankara'daki Hazine gayrimenkullarini satın, buradan paranızı alın' demişler. Biz de yakın zamanda asfalt ve şehir geçişi ihalesi yapacağız. Eskişehir yolundaki Yaşamkent sıkışıklığını ortadan kaldıracağız." 
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