Firari Galip Öztürk bu sefer kaçamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.





İmamoğlu burada yaptığı konuşmada Esenler Otogarı'nı Teknoloji Üssü'ne dönüştüreceklerini söyledi.





İmamoğlu, "Hem Harem'i hem de Esenler'i şehir dışına taşıyacağımız için hızlıca Esenler Otogarı'nı, şehrin kalbinde, metro ulaşımı olan, aynı zamanda İstanbul'un en yeşil vadilerinden biri olan alanın hızlıca taşınma ve dönüşmesini yapıp, yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Bazıların belki işine gelmemiş olabilir. 'Birilerine peşkeş mi çekiyor?' diyebilirler. Evet, ben bu alanı ve o alanları, akla ve bilime peşkeş çekiyorum." dedi.





GALİP ÖZTÜRK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI





İstanbul Esenler Otogarı, Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e ait Avrasya Terminal AŞ'ye 25 yıllığına devredilmişti. AVTER'in yönetim kurulu başkanlığını Öztürk'ün kızı Ayten Öztürk Ünal yürütüyor. Şirketin 2018 kârı 244 milyon 780 bin TL.





Terminalin işletme süresi 5 Mayıs 2019'da dolmuştu. Yargıtay, Galip Öztürk hakkında adam öldürmeye azmettirmek suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.





Öztürk kararın onanmasından kısa süre önce Gürcistan'da firar etmişti.