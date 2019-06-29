Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kavga! /29 Haziran 2019 21:44

Cezaevinde kavga!

Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar arasında telefon sırası sebebiyle tartışma çıktı.

SHABER2.COM

Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.

Bugün saat 17:00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar arasında telefon sırası sebebiyle tartışma çıktı. 

5 MAHKUM FİRAR ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. 

Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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