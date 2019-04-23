Mansur Yavaş o şoförü görevden aldı!

Altınpark – Kuğulupark hattında sefer yapan Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförünün, Hasan Ünalan adlı vatandaşı darp ettiği ileri sürüldü. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla bahsi geçen araç şoförü hakkında en ağır cezanın verilmesi istemiyle gerekli işlemler başlatılırken araç parka çekildi. Yavaş, olayda yaralanan Hasan Ünalan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve Çarşamba günü toplanacak EGO Disiplin Kurulu’nda görüşüleceğini ifade eden Yavaş, Ünalan’ı en yakın zamanda makamına davet etti.







BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA





Olayla ilgili Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da talimatları ile olaya karışan şoför görevden men edilmiş, otobüs parka çekilerek disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu üzücü olayla yakından ilgilenerek mağdur vatandaşımızı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek en kısa zamanda da makamında ağırlayacağını bizzat bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.



