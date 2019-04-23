Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş o şoförü görevden aldı! /23 Nisan 2019 18:19

Mansur Yavaş o şoförü görevden aldı!

Geçtiğimiz gün, Ankara'da bulunan Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförünün durakta bekleyen yolcuyu önce otobüse almadığı sonra da darp edilmesi haberi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın dikkatini çekti. Yaşanan üzücü olayın takipçisi olacağını söyleyen Yavaş, yolcu Hasan Ünalan'ı makamına davet etti, o şoförüyse görevden aldı.

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Altınpark – Kuğulupark hattında sefer yapan Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförünün, Hasan Ünalan adlı vatandaşı darp ettiği ileri sürüldü. Konu hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla bahsi geçen araç şoförü hakkında en ağır cezanın verilmesi istemiyle gerekli işlemler başlatılırken araç parka çekildi. Yavaş, olayda yaralanan Hasan Ünalan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve Çarşamba günü toplanacak EGO Disiplin Kurulu’nda görüşüleceğini ifade eden Yavaş, Ünalan’ı en yakın zamanda makamına davet etti.

BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da talimatları ile olaya karışan şoför görevden men edilmiş, otobüs parka çekilerek disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu üzücü olayla yakından ilgilenerek mağdur vatandaşımızı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek en kısa zamanda da makamında ağırlayacağını bizzat bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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