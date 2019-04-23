Mardin'deki kayyımın da faturası açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetimine geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin, kayyım Vali Mustafa Yaman tarafından 1 milyar TL’nin üzerinde borç altına sokulduğu önceki günlerde kamuoyuyla paylaşıldı.







Söz konusu ağır borcun yanı sıra, 2019 yılının ilk 3 ayında belediyenin özel kaleminden yapılan harcamalara da ulaşıldı.





Doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen ve birçoğu, seçim sürecinde şehre gelen AKP’lilere harcanan paranın miktarı 1 milyon 588 bin TL civarında olduğu ortaya çıktı.





3 AYLIK ÇEREZ MASRAFI 164 BİN 550 TL





Kuruyemiş ve kahve alımı için ödenen miktar, söz konusu harcamaların en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.





Kayyım yönetimi ocak ayında 34 bin 550 TL, şubatta 73 bin 900 TL ve martta 56 bin 100 TL olmak üzere toplamda 164 bin 550 TL’ye sadece kuruyemiş ve kahve alımı yaptı.





3 kalem şeklinde faturalandırılan harcamalar, “ağırlama bedeli” olarak kayıt altına alındı. “Ağırlanan” kişilerin kim olduğuna dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.





Alımların tamamı ise, şehir merkezinin tek yeşil alanı olan Karayolları Parkı’ndaki Engelsiz Yaşam Parkı’nın peşkeş çekildiği Artukbey Kuruyemiş’ten yapıldı.





2018 yılının aralık ayı içinde Mardin Valiliği tarafından kullanım hakkı kayyım yönetimindeki belediyeden alınan yer 49 yıllığına Artukbey Kuruyemiş’e verilmişti.





Artukbey Kuruyemiş alanda kurduğu kafeteryanın açılışını da kayyım Yaman’ın katılımı ile 7 Nisan tarihinde yapmıştı.





2 BAKANIN YEMEK MALİYETİ...





Belediye bütçesinden son 3 ay içerisinde, farklı tarihlerde AKP’nin seçim çalışmaları için Mardin'e gelen AKP’li yöneticiler, eski ve mevcut bakanlar için de ciddi harcamalar yapıldı.





Edinilen bilgilere göre, 27 Ocak tarihinde şehre gelen Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar’ın gelişi için belediye bütçesinden 40 bin 500 TL karşılığında araç kiralaması yapıldı.





22 Şubat tarihinde de Akar için 147 bin TL harcama yapıldı. Söz konusu harcama Akar ve beraberindekilerin yemek hesabına yapıldı.





Yine seçim çalışmaları için 12 Mart tarihinde şehre gelen bir diğer isim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin yemek faturası için belediyeye bütçesinde 169 bin TL harcama yapıldı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kente geldiği 19 Ocak tarihinde de, “hizmet alımı” adı altında belediye bütçesinden 247 bin TL harcama yapıldı.





Yine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un kente geldiği 19 Şubat’ta 121 bin 270 TL, AKP’li Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın geldiği 18 Şubat tarihinde belediye bütçesinden “hizmet alımı” adı altında 107 bin 900 TL harcama yapıldı.





12 Ocak’ta seçim çalışmaları için şehre gelen AKP’li Maraş Milletvekili Mahir Ünal için ise 132 bin 580 TL harcama yapıldı.