Samanyolu Haber /Gündem / O köyün muhtarı konuştu /23 Nisan 2019 18:30

O köyün muhtarı konuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'da saldırıya uğradığı Akkuzulu Köyü Muhtarı Halil Kökmen konuştu: Utanç duyuyoruz. Genel Başkan’a köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı Akkuzulu Köyü Muhtarı Halil Kökmen, “Köyümüzde yaşanan olaydan utanç duyuyoruz. Genel Başkan’a köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız” dedi.

‘ÇOĞU BİZİM KÖYLÜ DEĞİLDİ’

Muhtar Kökmen, Sözcü’ye yaptığı açıklamada saldırıda bulunanlardan birisinin kendi köylüleri olduğunu dile getirip, “Çoğu bizim köylü değildi. Halk galeyana getirildi. Evden çıkarken Kılıçdaroğlu’na ben yardımcı oldum. Yoksa olay daha da büyüyecekti. Çubuk’tan, Akyurt’tan, Ankara’dan köye doğru yürüyüş başlamıştı” diye konuştu.

Evin sahibi Rahim Doruk ise cenaze namazı sonrası kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini belirterek şunları söyledi: “Köyümüzde yaşanan olaydan utanç duyuyoruz. Genel Başkan’a köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak olmaz. Biz doğru olanı yaptık. İnsanlar bilmese de rabbim biliyor.'”
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