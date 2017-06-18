Manisa'da neden sadece erlerin zehirlendiği ortaya çıktı...

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen asker sayısının 3000'e ulaştığı iddia edildi.





Olayın duyulmasının ardından hastaneleri ziyaret eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı ilk açıklamada, "Şu an araştırıyoruz. Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne nazaran daha ciddi" dedi.







Öte yandan, zehirlenen askerlerin duruma tepkili olduğu görüldü. Hastane önünde çekilen bir videoda zehirlenen askerlerden biri "Zehirli yemeği önümüze koyuyorlar. Memleketimizi bırakıp geliyoruz biz. Analarımız ağlıyor orada. Şimdi oraya gideceğiz biz orada dayak yiyeceğiz" ifadelerini kullanıyor. Bir diğer asker ise tepkisini "O büyüklerimiz bizi görecek. Can çekiştiğimizi görüyor musunuz" sözleriyle gösteriyor.





'KOMUTANLAR KAPALI KONSERVEDEN YİYOR'





Ayrıca, "Manisa'da Birgün" tarafından paylaşılan bir diğer videoda askerlerden biri "Arkadaşımız bayılmış, onu alıyoruz 'İçtimaya, içtimaya' diye bağırıyorlar" derken bir diğer asker ise komutanlara kapalı konservede yemek verilirken erlere açık kapta yemek verildiğini söyledi.





Peşisıra gelen askeri birliklerdeki zehirlenme vakalarının ardından, birliklere yemek sağlayan şirket kamuoyunun gündemine oturdu: Rota Yemek.







Ankara merkezli Rota Yemek’in iki ortağı bulunuyor. Bunlar Veysi Avşar ile Ali Osman Avşar. Diyarbakırlı olduğu bilinen ailenin şirketi olan Rota Yemek, Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihaleleri alarak 12 büyük askeri birliğe yemek sağlıyor.





Rota Yemek’in sahiplerinden Veysi Avşar’ın adı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra basına yansımıştı. Avşar, darbe girişiminden sonra başlatılan “demokrasi nöbeti”nde sokaklarda bekleyen vatandaşlar için 4 bin 500 kişilik yemek hazırlamış ve şu açıklamayı yapmıştı:





“Halkımızın özgür iradesine, geleceğine birlik ve beraberliğimizi pekiştiren demokrasi nöbetlerine destek amacı ile her platformda demokrasiyi savunan darbelere karşı dik duran Rota Yemekçilik Tic. A.Ş Yönetim Kurulu olarak, demokrasi gönüllülerine destek amacı ile demokrasi nöbetine katılan tüm halkımıza yemek ve içecek ikramında bulunduk. İkramlarımızla hem halkımıza hem de demokrasi ve geleceğimize katkı sunmaya çalıştık.”





ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ





Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, hayati tehlikesi bulunan asker olmadığını söyledi ve kışlaya yemek sağlayan şirketin sözleşmesinin fesih edildiğini belirtti.





Bakan Işık, şöyle konuştu: "Akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Hastenelere sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40 askerimiz tedbir amaçlı müşahade altında. Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var, sadece çorba içtim ve cacık yedim şikayetiyle hastaneye gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının hepsini yedim diyerek hastaneye gelen de var. Bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz. Alınması gereken hangi tedbir varsa alınması gayreti içindeyiz. Olay olur olmaz hemen iki UMKE çadırı kışlada kuruldu. Tiraj birimi olarak 1 sahra çadırı kuruldu. Kışlada görevli 3 askeri tabip, 14 hemşire, 7 sağlık personeline ilave olarak, sağlık bakanlığı 15 doktor ve 51 sağlık personelini görevlendirdi ve müdahaleler hızlı şekilde yapıldı. Halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerlerimiz dışında önemli bir problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda ya da hayati tehlikesi olan asker yok."







