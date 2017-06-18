Samanyolu Haber /Gündem / AKP TRT Payını Sanayiciden alıp vatandaşa yükledi... /18 Haziran 2017 11:28

AKP TRT Payını Sanayiciden alıp vatandaşa yükledi...

Üretim Reform Tasarısı’nda yer alan TRT katılım payının yalnızca sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerden alınmayacağı kararlaştırıldı. Vatandaş ise bu payı ödemeye devam edecek

SHABER3.COM

AKP hükümetinin bir yalanı daha ortaya çıktı. Üretim Reform Tasarısı'nda yer alan TRT katılım payının yalnızca sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinden alınmaması kararlaştırıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Üretim Reform Paketi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Paket içerisinde TRT payı kaldırılıyor” denilerek, bu payın vatandaşa yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Tarhan, “İçtiğimiz sudan, yaktığımız elektriğe, neredeyse aldığımız nefese kadar ödediğimiz TRT payına gidiyor” dedi.

TAMAMEN KALDIRILSIN

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) payının sanayi sektöründen kaldırılmış gibi gösterilerek vatandaşın sırtına yüklenmesine çok sert tepki gösteren Tarhan şöyle devam etti:

“Sanayiciden TRT payını kaldırıyoruz diyerek sanayiciden kaldırdığınız bu payı bir yasa maddesiyle katlayarak vatandaşa yüklüyorsunuz. Daha önce kanun hükmünde kararnameyle alınan kararı yasalaştırmak istiyorsunuz. 25'inci maddeyle getirmek istediğiniz rakamlar ortada. Cep telefonunda yüzde 6, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2, kara taşıtlarında binde 4, diğer taşıtlarda 10 binde 1, TV alıcılarında yüzde 10, görsel ve işitsel her türlü cihazlarda yüzde 10 olarak alınan TRT payını vatandaşın sırtına bindiriyorsunuz.”

TRT payının üretim, turizm gibi tüm alanlardan ve vatandaşın faturasından kaldırılması gerektiğini kaydeden Tarhan, “İçtiğimiz sudan, yaktığımız elektriğe, neredeyse aldığımız nefese kadar ödediğimiz TRT payına gidiyor. Bizim önerimiz, tüm üretim alanlarından, sanayiden, tarımdan, turizmden, vatandaşın faturasından TRT payının tamamen kaldırılmasıdır” şeklinde konuştu.

850 MİLYON TAHSİLAT

Türkiye'de 33 milyona yakın elektrik abonesi bulunduğunu ve TRT'nin bu 33 milyon aboneden 2015 yılı Faaliyet Raporu'na göre, 850 milyon TL tahsil ettiğini belirten Tarhan, “TRT bu paraları ne yapıyor? Polis Akademisi'nin hazırladığı ‘Terör Amaçlı Kullanılan Kamusal ve Mal ve Hizmetler Raporu ile FETÖ mensuplarının TRT'ye sızıp ilk etapta kendilerinden olmayan yapım şirketlerini saf dışı bıraktıkları, işleri örgütün güdümünde şirketlere vererek yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilmiştir. Bu vurgunlara hep birlikte artık yeter demeliyiz”  diye konuştu.
<< Önceki Haber AKP TRT Payını Sanayiciden alıp vatandaşa yükledi... Sonraki Haber >>

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

ABD yeni tutuklama listesi yayınladı

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Canlı yayında Hizmet Hareketi gönüllülerine suikast çağrısı

Kadir Gecesini yakalamak için....

Kadir Gecesini yakalamak için....

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Londradaki yangında korkunç tablo...

Londradaki yangında korkunç tablo...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:38:17