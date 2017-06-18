AKP TRT Payını Sanayiciden alıp vatandaşa yükledi...

AKP hükümetinin bir yalanı daha ortaya çıktı. Üretim Reform Tasarısı'nda yer alan TRT katılım payının yalnızca sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinden alınmaması kararlaştırıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Üretim Reform Paketi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Paket içerisinde TRT payı kaldırılıyor” denilerek, bu payın vatandaşa yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Tarhan, “İçtiğimiz sudan, yaktığımız elektriğe, neredeyse aldığımız nefese kadar ödediğimiz TRT payına gidiyor” dedi.





TAMAMEN KALDIRILSIN





Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) payının sanayi sektöründen kaldırılmış gibi gösterilerek vatandaşın sırtına yüklenmesine çok sert tepki gösteren Tarhan şöyle devam etti:





“Sanayiciden TRT payını kaldırıyoruz diyerek sanayiciden kaldırdığınız bu payı bir yasa maddesiyle katlayarak vatandaşa yüklüyorsunuz. Daha önce kanun hükmünde kararnameyle alınan kararı yasalaştırmak istiyorsunuz. 25'inci maddeyle getirmek istediğiniz rakamlar ortada. Cep telefonunda yüzde 6, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2, kara taşıtlarında binde 4, diğer taşıtlarda 10 binde 1, TV alıcılarında yüzde 10, görsel ve işitsel her türlü cihazlarda yüzde 10 olarak alınan TRT payını vatandaşın sırtına bindiriyorsunuz.”





TRT payının üretim, turizm gibi tüm alanlardan ve vatandaşın faturasından kaldırılması gerektiğini kaydeden Tarhan, “İçtiğimiz sudan, yaktığımız elektriğe, neredeyse aldığımız nefese kadar ödediğimiz TRT payına gidiyor. Bizim önerimiz, tüm üretim alanlarından, sanayiden, tarımdan, turizmden, vatandaşın faturasından TRT payının tamamen kaldırılmasıdır” şeklinde konuştu.





850 MİLYON TAHSİLAT





Türkiye'de 33 milyona yakın elektrik abonesi bulunduğunu ve TRT'nin bu 33 milyon aboneden 2015 yılı Faaliyet Raporu'na göre, 850 milyon TL tahsil ettiğini belirten Tarhan, “TRT bu paraları ne yapıyor? Polis Akademisi'nin hazırladığı ‘Terör Amaçlı Kullanılan Kamusal ve Mal ve Hizmetler Raporu ile FETÖ mensuplarının TRT'ye sızıp ilk etapta kendilerinden olmayan yapım şirketlerini saf dışı bıraktıkları, işleri örgütün güdümünde şirketlere vererek yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilmiştir. Bu vurgunlara hep birlikte artık yeter demeliyiz” diye konuştu.