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Manisa'da deprem
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07 Haziran 2017 10:15
Manisa'da deprem
Manisa'da 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Manisa'da deprem meydana geldiği duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesindeki bilgiye göre, saat 00:53'te merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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