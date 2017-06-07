Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da deprem /07 Haziran 2017 10:15

Manisa'da deprem

Manisa'da 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Manisa'da deprem meydana geldiği duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesindeki bilgiye göre, saat 00:53'te merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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