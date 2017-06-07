Samanyolu Haber /Gündem / Katar'a en büyük destek yine Erdoğan'dan /07 Haziran 2017 10:22

Katar'a en büyük destek yine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Katar'a karşı yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen söylemek istiyorum" dedi.

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Pek çok ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Türkiye'den yapılan ilk açıklamada olaydan "üzüntü duyulduğu" söylenmişti.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Katar'a karşı yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen söylemek istiyorum" dedi.

Erdoğan, "Katar'ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz" diyerek, "Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ARKASINDA OYUN OYNANIYOR'

Cumhurbaşkanı "Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Tayyip Erdoğan, "Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz" sözlerini kullandı.
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