İran'da Meclis ve Humeyni türbesine saldırı

İran’ın başkenti Tahran’da Meclis binasına ve İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesine giren silahlı saldırganlar çevreye ateş açtı. İran medyası, 2 ayrı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mecliste ve türbede birer saldırganın üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği bildirildi. Reuters, terör örgütü IŞİD’in saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Ajanslara göre hastanelere 35 kişi yaralı olarak kaldırıldı.





Yetkililer saldırganlardan birisinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını açıkladı. Bir saldırganın siyanür içip intihar ettiği belirtiliyor. Kendini patlatan eylemcinin kadın olduğu öğrenildi.





1979’daki İslam Devrimi’nden sonra İran’da ilk kez Meclis’e saldırı düzenlendiği belirtiliyor.





Saldırgan Mecliste kendini patlattı





Meclise saldırı gerçekleştiren ve daha sonra 4 kişiyi rehin alan saldırgan ilk etapta polis tarafından kuşatıldı. Yanında 4 rehine bulunduğu ifade edilen saldırgan daha sonra üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdi.Saldırganın yanındaki rehinelerin akibeti henüz bilinmiyor.





Meclisin önünde çatışma bulunduğuna yönelik haberlerin gelmesinin hemen ardından İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni’nin türbesi önünde de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın ‘intihar yeleğini’ infilak ettirdiğini duyurdu. Kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaşıldı. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.