Samanyolu Haber /Dünya / Manchester saldırganının fotoğrafı yayınlandı /24 Mayıs 2017 12:06

Manchester saldırganının fotoğrafı yayınlandı

Manchester'da konser alanı Manchester Arena'da üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek çoğu çocuk ve genç 22 kişinin ölümüne yol açan İngiltere doğumlu Libyalı Salman Abedi'nin fotoğrafı İngiliz medyasında yayınlandı. İngiliz basınına göre Abedi'nin ailesi eski Libya devlet başkanı Kadddafi yönetiminden kaçarak ülkeye sığınmıştı.

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı


İngiliz basını pazartesi günkü Manchester saldırısının 22 yaşındaki faili Libyalı İngiliz vatandaşı Salman Abedi'nin fotoğraflarını yayınladı.
İngiliz basınına göre 1994'te Manchester'da doğan Abedi, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi yönetiminden kaçarak İngiltere'ye gelen bir Libyalı göçmen ailesinin 4 çocuğundan biri.

Saldırıda üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek ölen Salman'ın iki ağabeyi ve 18 yaşında bir kızkardeşi var.



Henüz doğrulanamayan haberlere göre kısa süre önce Salman'ın ağabeyleri Libya'ya geri döndü.

Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinde gerçekleşen saldırıyı IŞİD üstlense de ABD istihbaratı henüz bu iddiayı doğrulayamadıklarını açıklamıştı.

İngiliz yetkililer de saldırıda Salman'ın tek başına hareket edip etmediğini henüz belirleyemedikleri için terör tehdidi seviyesini 'kritik seviyeye' çıkarmıştı.

'İNGİLİZ YETKİLİLER SALDIRGANIN FARKINDAYDI'

İngiliz basınındaki iddialara göre İngiliz polisi ve istihbaratı Salman Abedi'nin 'farkındaydı'.

İngiliz polisi salı günü Abedi'nin Manchester'daki evine baskın yapmış ve eve girişte kontrollü şekilde patlayıcı kullanılmıştı.


'SON ZAMANLARDA İSLAMİ ŞEKİLDE GİYİNMEYE BAŞLAMIŞTI'


CNN'e konuşan Abedi ailesinin dostu Akram Ben Ramadan, Salman'ın son zamanlarda İslami şekilde giyindiğini, uzun bir cüppe giydiğini ve sakal bıraktığını fark ettiğini anlattı.
'KISA SÜRE ÖNCE LİBYA'YA GİTTİ'

The Times gazetesinin haberine göre ise Salman Abedi kısa süre önce de Libya'ya bir seyahat gerçekleştirdi ve daha sonra ülkesine geri döndü.

Salman, Manchester'daki Salford Üniversitesi'nde 2015-2016 akademik yılında iş ve idare bölümünü okumuş ancak ikinci yılında derslere devam etmemişti. 
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