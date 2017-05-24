Manchester saldırganının fotoğrafı yayınlandı





İngiliz basını pazartesi günkü Manchester saldırısının 22 yaşındaki faili Libyalı İngiliz vatandaşı Salman Abedi'nin fotoğraflarını yayınladı.

İngiliz basınına göre 1994'te Manchester'da doğan Abedi, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi yönetiminden kaçarak İngiltere'ye gelen bir Libyalı göçmen ailesinin 4 çocuğundan biri.





Saldırıda üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek ölen Salman'ın iki ağabeyi ve 18 yaşında bir kızkardeşi var.













Henüz doğrulanamayan haberlere göre kısa süre önce Salman'ın ağabeyleri Libya'ya geri döndü.

Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinde gerçekleşen saldırıyı IŞİD üstlense de ABD istihbaratı henüz bu iddiayı doğrulayamadıklarını açıklamıştı.





İngiliz yetkililer de saldırıda Salman'ın tek başına hareket edip etmediğini henüz belirleyemedikleri için terör tehdidi seviyesini 'kritik seviyeye' çıkarmıştı.

'İNGİLİZ YETKİLİLER SALDIRGANIN FARKINDAYDI'

İngiliz basınındaki iddialara göre İngiliz polisi ve istihbaratı Salman Abedi'nin 'farkındaydı'.

İngiliz polisi salı günü Abedi'nin Manchester'daki evine baskın yapmış ve eve girişte kontrollü şekilde patlayıcı kullanılmıştı.







