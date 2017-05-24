'Almanya, kendi kontrolü altında Avrupa ordusu kuruyor' iddiası

Almanya’nın Avrupa’daki iki yakın müttefiki Çek Cumhuriyeti ve Romanya ile geçtiğimiz Şubat ayında aldığı ordularını entegre kararını hatırlatan Foreign Policy dergisi, o günden beri Almanya her ne kadar süreci düşük profilli gösterse de ‘Avrupa Ordusu’ oluşturmak yolunda sessiz bir somut gelişme içinde olduğunu yazdı.







ALMAN ORDUSUNA ENTEGRE ÜÇ ÜLKE ORDUSU





Anlaşmayla, Romanya ve Çek Cumhuriyetinin bütün silahlı birlikleri Bundeswehr’e (Alman Ordusu) katılmasa da Romanya’nın 81’nci mekanize tugayı ile Çek Cumhuriyeti'nin savaş kabiliyeti ve çatışma deneyimi en yüksek birliği olan 4’ncü Hızlı İntikal Tugayı, Alman ordusunun 10’ncu Zırhlı Tümeni'nin parçası olacaklar. Böylece Alman ordusuna entegre olan Avrupa ülkesi sayısı üçe çıkmış oluyor. Daha önce de Hollanda’nın bir tugayı Alman Hızlı Müdahale Tümenine ve bir başka tugayı ise 1’nci Zırhlı Tümenin parçası haline gelmişti.





Münih’te bulunan Bundeswehr Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler profesörü Carlo Masala, kıtadaki diğer bazı güçler henüz katılmasa da ‘’Alman hükümeti, Avrupa ordularının entegrasyonunu gerçekleştirme konusundaki isteğini gösteriyor’’ yorumu yapıyor.





Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sık sık Avrupa Ordusu fikrini gündeme getirmesiyle ünlü. Ancak sıklıkla da bu önerileri ya küçümsendi ya da sessizlikle geçiştirildi. Bu fikrin Avrupa’daki en büyük muhalifi İngiltere’nin AB’den ayrılmasına rağmen henüz bu konuda radikal bir söylem değişimi yaşanmış değil.





ORDUYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR





Almanya, uzun süredir ihmal ettiği ordusunu da bu yolla hızla güçlendirmek istiyor. 1989 yılında Batı Almanya, GSH’sının yüzde 2.7’sini savunma harcamaları oluşturuyordu. 2000 yılında savunma harcamaları yüzde 1.4’e geriledi ve yıllarca bu oranda kaldı. NATO sözleşmesine göre her ülke için bunun en az yüzde 2 olması gerekiyor. Soğuk Savaş döneminde Bundeswehr bünyesinde 370 bin asker vardı. Bugün bu sayı 176 bin civarında. Bu yıl Almanya savunma harcamalarını geçen yıla göre yüzde 8 yükseltecek. Ancak buna rağmen Almanya askeri olarak İngiltere ve Fransa’nın hala çok gerisinde.

ALMANYA'NIN BU ROLÜ ÜSTLENMESİNİ UMUYOR

Ancak ordusunu genişletmek yerine Almanya ‘Çerçeve Ülkeler Konsepti’ni geliştirmeyi önceliyor. Almanya bu projeyle, ekonomik kaynak karşılığında, çevresindeki ülkelerin mevcut eğitimli, göreve hazır birliklerini kullanmayı hedefliyor. Küçük ülkeler açısından ise bu Almanya’yı Avrupa’nın savunması konusuna çekmenin bir yolu. İngiltere’nin ayrıldığı ve diğer büyük askeri güç Fransa’nın ortak savunma konseptlerine sıcak bakmadığı bir ortamda bu ülkeler Almanya’nın bu rolü üstlenmesini umuyor. Dergiye konuşan Albay Anthony Leuvering, bir çok ülkenin Bundeswehr ile işbirliği yapmak istediğini ifade ediyor. Ancak askeri analistlere göre Almanya’nın da gönlünde yeni askeri entegrasyon ortakları var bunlar, hâlihazırda büyük oranda Alman yapımı ekipman kullanan İskandinav ülkeleri.



