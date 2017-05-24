Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği liderlerine Erdoğan çağrısı.. /24 Mayıs 2017 11:43

Avrupa Birliği liderlerine Erdoğan çağrısı..

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek Avrupa Birliği (AB) yetkililerine çağrı yaparak, AB’ye üyelik için OHAL’in kaldırılması ve tutuklu gazeteci ve vekillerin serbest bırakılmasının şart olduğunun hatırlatılmasını istedi.

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Erdoğan yarın Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile temasta bulunacak.

HRW AB Direktörü Lotte Leicht tarafından yapılan çağrıda darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında on binlerce kişinin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve meslekten ihraç edildiği hatırlatılırken, “Gücünü genişleten referandumun ardından cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilk görüşmede AB insan haklarını tabloya kesin biçimde dahil etmeli” dendi.

‘Acınacak durumdaki baskıya son verilmeli’

HRW, Türkiye’nin AB’ye üyeliğiyle ilgili bazı şartların altının çizilmesini istedi: “Başkan Juncker ve Tusk, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yavaşlamasıyla, muhtemel yeni kurallar altında daha derin ekonomik işbirliğinin, Erdoğan’ın Türkiye’de acınacak durumdaki baskıya son vermesine ve insan hakları ile hukukun üstünlüğünü korumasına bağlı olacağı mesajını vermeli.”

‘İdam cezası fikri terk edilmeli’

Çağrıda Türkiye’nin hapisteki gazetecilerde dünya lideri olduğu anımsatıldı: “Juncker ve Tusk, AB-Türkiye ilişkilerinin, Erdoğan’ın gazetecileri ve seçilmiş siyasetçileri serbest bırakmasına, muhalif olduğu düşünülen kişilere hukuksuz baskıyı sürdürmek için kullanılan OHAL’i sona erdirmesine ve idam cezasının geri getirilmesi fikrini terk etmesine bağlı olduğunun altını çizmeli.”
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