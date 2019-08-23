Malta sığınmacılara kapılarını açıyor

Malta, yaklaşık iki haftadır Akdeniz’de "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisinde bekleyen 356 sığınmacıya kapılarını açma kararı aldı. Sığınmacılar daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılacak.







9-12 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz'de kurtardığı 356 sığınmacı ile yaklaşık iki haftadır bir limana yanaşmayı bekleyen "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisine, Malta hükümetinden sığınmacıları karaya çıkarma izni verildi. Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ocean Viking"e gerekli davetin yapıldığını duyururken geminin faaliyetlerini düzenleyen Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütleri de Malta'nın teklifini Berlin'de düzenledikleri bir basın toplantısı ile doğruladı.





Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün İtalya şubesinden yapılan açıklamada, "Gereksiz yere 14 günlük acı veren sürecin ardından "Ocean Viking" tarafından kurtarılan 356 kişi Malta'da karaya çıkabilecek" denilerek bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "Denizde yaşanan insani felakete nihayet insanca bir yanıt" bulabildiği ifade edildi. Örgüt böyle durumlarda çok daha hızlı ve somut mekanizmalara ihtiyaç duyulduğuna da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yer verdi.





Altı AB ülkesi sığınmacıları almaya hazır





Malta Başbakanı Muscat'ın bildirdiğine göre söz konusu 356 sığınmacı Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya'ya dağıtılacak. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Berlin'in belli bir sayıda sığınmacıyı kabul etmeye hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada, sığınmacıların dağıtımını Avrupa Birliği Komisyonu'nun yapacağı belirtildi. 200 kişi kapasiteli "Ocean Viking" gemisi 9-12 Ağustos tarihleri arasında büyük çoğunluğu Afrikalı olan sığınmacıları açık denizde kurtarmıştı. Norveç bandıralı gemi, bugüne dek İtalya ve Malta tarafından limanlarına giriş izni verilmediği için yaklaşık iki haftadır Malta ile İtalya'nın Linosa Adası arasında turluyordu. Gemide görev yapan bir doktor Perşembe günü güvertede koşulların çok olumsuzlaştığını, gıda ve su stoklarının da tükenmek üzere olduğunu bildirmişti.