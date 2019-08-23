Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Putin İdlib konusunu görüştü /23 Ağustos 2019 20:16

Erdoğan ve Putin İdlib konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin, binlerce sivilin Türkiye sınırına yığılmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele aldı. Erdoğan ateşkes ihlallerinin insani krize yol açtığını söyledi.

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Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait gözlem noktasının kuşatıldığı yönündeki haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan'ın gerginliği azaltma bölgesinde iki ülkenin işbirliğine ilişkin konuları görüştüğü belirtildi. İki liderin ayrıca İdlib'deki durumu rahatlatmak için karşılıklı çabaları devreye sokma kararı aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Türkiye'den de bir açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkilerin konuşulduğunu duyurdu. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait gözlem noktasının kuşatıldığı yönündeki haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Erdoğan'ın gerginliği azaltma bölgesinde iki ülkenin işbirliğine ilişkin konuları görüştüğü belirtildi. İki liderin ayrıca İdlib'deki durumu rahatlatmak için karşılıklı çabaları devreye sokma kararı aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Türkiye'den de bir açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkilerin konuşulduğunu duyurdu. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.
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