Maliye Bakanlığı çalışanlarına operasyon... Onlarca gözaltı kararı!

Ankara'da 79 gözaltı kararı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup 1'i aktif çalışan, 78'i KHK ile Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında ihraç edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.









