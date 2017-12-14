Samanyolu Haber /Gündem / Maliye Bakanlığı çalışanlarına operasyon... Onlarca gözaltı kararı! /14 Aralık 2017 09:37

Maliye Bakanlığı çalışanlarına operasyon... Onlarca gözaltı kararı!

Ankara'da 78'i KHK ile ihraç edilen toplam 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara'da 79 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup 1'i aktif çalışan, 78'i KHK ile Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında ihraç edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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