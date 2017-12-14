Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li 2 belediye başkanı silahla adam kaçırdı! /14 Aralık 2017 09:41

AKP'li 2 belediye başkanı silahla adam kaçırdı!

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Suat Diktaş’ı silah zoruyla kaçırıp iki saat sorguya çekti.

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AKP'de silahla 'adam kaçırma' skandalı

AKP'de “Adam kaçırma skandalı” ortaya çıktı. Manisa'nın Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş, AKP'li Yunusemre ve Saruhanlı ilçe belediye başkanları tarafından silah zoruyla kaçırılıp, iki saat sorguya çekildi. Diktaş, başından geçenleri AKP Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya'ya gönderdiği mektupta anlattı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, mektupta, olay detaylarıyla yer aldı. Diktaş, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkan yardımcılarıyla ilgili sorguya çekildiğini söyledi.

Diktaş olayı şöyle anlattı:

“30 Ekim 2017 günü saat 11.00 civarında Yunusemre Belediyesi'ne ait kreşe gittiğim esnada Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de geldi. Beni takip eden Mehmet Öcal ve gri takım elbiseli bir şahıs, ayrıca silahını gördüğüm koruma Volkan tarafından aracımın önü kesilerek araçtan indirildim. ‘Mehmet Çerçi sizi çağırıyor' dediler. 10-15 kişiden oluşan silahlı adamlarıyla beni kreşin yanında kameraların olmadığı alana götürdüler. Sonra ‘Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'yı arayın o da gelsin' diye talimat verdi. Beni Yunusemre Belediyesi'ne ait OSB'de bir binaya götürdüler. İki belediye başkanı iki saat savcı gibi ifademi baskıyla aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya için ‘Rüşvet alıyor mu?' diye sordular. ‘Ankara, İstanbul'a evrak göndermişsin, Özgür Özel ve danışmanıyla görüşmüşsün. MİT misin, Ankara'da kimlerin adamısın?' gibi sorular sordular. Sonra Milletvekilimiz Metin Külünk, vali ve emniyet müdürünü arayıp kaçırıldığımı söylemiş. Polis tarafından emniyete götürüldüm.”

Mektupta adı geçen AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de ‘üzüntülü' olduğunu belirtti ve “Mektup Erol Kaya beyin önünde duruyor” demekle yetindi.
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