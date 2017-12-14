Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Erdoğan'ın sert sözlerini pek ciddiye almıyor.. /14 Aralık 2017 02:56

İsrail Erdoğan'ın sert sözlerini pek ciddiye almıyor..

İsrail İstihbarat ve Nükleer Enerji Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert söylemlerine rağmen Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerinin sürekli arttığını söyledi.

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Suudi yayın kuruluşu İlaf’a demeç veren İsrail İstihbarat ve Nükleer Enerji Bakanı Yisrael Katz, Hayfa’dan Suudi Arabistan’a uzanan bir demiryolu projesi üzerinde çalışıldığını açıklayarak Türkiye’nin de mallarını Körfez’e Hayfa limanından ulaştırdığını söyledi.

Katz, “Türkiye, mallarını Hayfa limanı üzerinden Körfez bölgesine gönderiyor. Türk ürünlerinin yaklaşık yüzde 25’i Hayfa limanından ve Ürdün üzerinden Körfez bölgesine ulaştırılıyor” dedi.

Yakın Doğu Haber‘in aktardığına göre, Türkiye ile İsrail’in ilişkilerine de değinen İsrail İstihbarat ve Nükleer Enerji Bakanı Yisrael Katz, Türkiye’yi İsrail’in ‘düşmanının dostu’ olarak nitelemekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert söylemlerine rağmen Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerinin sürekli arttığını söyledi.



Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail karşıtı açıklamalarının Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri etkilemediğini belirtti ve hatta Gazze’ye insani yardım taşına Mavi Marmara gemisindeki 10 Türk vatandaşının İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda öldürülmüş olmasının dahi Türkiye’nin İsrail’le ekonomik ilişkilerini olumsuz etkilemediğini söyledi.

Katz, İsrail’e en çok yolcu taşıyan uçak firmalarının Türk uçak firmaları olmasını da örnek olarak gösterdi.
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