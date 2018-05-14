Samanyolu Haber /Gündem / Malezya'da yolsuzluk soruşturması derinleşiyor /14 Mayıs 2018 23:45

Malezya'da yolsuzluk soruşturması derinleşiyor

Malezya'da 60 yıldır iktidardaki parti Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü'nün (UMNO) seçimleri kaybetmesinin ardından yolsuzluk dosyaları tekrar açıldı.

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İktidarı kaybeden eski Başbakanı Necip Rezak'ın evinde dolar, pırlanta ve elmasların bulunmasının ardından göreve yeni seçilen Mahathir Muhammed operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.

Ülkede Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başkanını değiştiren 92 yaşındaki siyaset adamı, önceki hükumet tarafından işlenen bütün suçların araştırılacağını söyledi. Bu kapsamda ülkedeki bütün bakanlıklara bütün belgelerin tahrip edilmeden korunması talimatı verildi.

Mahathir seçimin ardından, Rezak'ın kurucusu olduğu 1MDB fonuyla ilgili usulsüzlüklerin araştırılacağını ve iddiaların doğru olması durumunda eski başbakanının hakim karşısına çıkacağını dile getirmişti.

Malezya'da 9 Mayıs'taki genel seçimleri kaybeden Rezak'a tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ülkede yürütülen yolsuzluk operasyonunda eski başbakan Necip Rezak’ın evinde yapılan aramada dolar, pırlanta ve elmaslar ele geçirilmişti.

Suudi Arabistan'dan 681 milyon Dolar bağış

2009'da iktidara gelen Rezak hakkında 2015 yılındaki yolsuzluk suçlamaları ülke gündemine oturdu. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda Başbakan Necip’in istifası istenmişti. Malezya Başsavcılığı ise Necip'in banka hesabındaki 681 milyon Dolar'ın Suudi Arabistan tarafından bağış olarak gönderildiği duyurdu.

Kurumdan yağılan açıklamada "Yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yapılan araştırma, Necip'in hesabına Mart-Nisan 2013 döneminde transfer edilen 681 milyon Dolar'ın, Suudi Kraliyet Ailesi tarafından kişisel bağış olarak karşılıksız verildiğinden, herhangi bir suç işlenmediğini gösterdi" ifadesi kullanıldı.

Ülkede Mart 2013'te düzenlenen genel seçimlerden iki ay önce 61 milyon Dolar transfer edildiği iddia edilmiş, başbakanlık ofisi bunu 'siyasi sabotaj’ olarak nitelendirilmişt
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