ABD’nin İran’a yeni yaptırım kararı Zarrab ve Atilla davalarını nasıl etkileyecek?

ABD’nin İran’a yaptırım uygulama kararı sonrasında gözler yeniden Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklu olarak yargılandığı soruşturmaya çevrildi.







Rıza Sarraf yargı sürecinde savcılık adına itirafçı tanık olarak duruşmalarda ifade vermişti. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yaklaşık beş hafa süren duruşmaların sonunda





12 kişilik jüri heyeti, Hakan Atilla’ya, isnat edilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu olduğuna karar vermişti.





Çarşamba günü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasında, Atilla’ya verilecek hapis cezası belirlenecek.





Hakim Berman’dan yaptırımlarla ilgili sorular





Hakim Richard Berman, Atilla’ya vereceği ceza öncesinde, savcılıktan ABD’nin İran yaptırımlarıyla ilgili daha önce yürürlüğe koyduğu ve daha sonra uygulamadan kaldırdığı kararlarla ilgili detaylı bilgi istemişti.





Berman, soruşturmayı yürüten savcılığa, “Atilla davasının konusu olan yaptırımlar sona erdi mi? Eğer öyleyse neden? Ne zaman bitti? Açıklar mısınız?” sorusunu sormuştu.





Hukukçular, Atilla’ya isnat edilen suçların, yaptırımların uygulanmadığı zaman diliminde işlendiğini belirterek, İran’a yönelik yaptırımların o dönem kaldırılmasının hakimin kararı sırasında hafifletici bir neden olduğuna işaret etmişlerdi.





İran’a yönelik yeniden yaptırım uygulanma kararı Atilla’yı nasıl etkileyecek?





ABD’nin, İran’a yönelik yeniden yaptırım kararı alması Rıza Sarraf soruşturması ve Çarşamba günü yapılacak karar duruşmasında hakim karşısına çıkacak Atilla’yı nasıl etkileyecek?





New York Barosu avukatı ve dava sürecini yakından izleyen Arda Beşkardeş, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımların yeniden başlatılması konusundaki kararının Sarraf soruşturmasını daha da derinleştirebileceğini ve karar duruşmasında hakim karşısına çıkacak olan Atilla’nın durumunu da olumsuz olarak etkileyeceğini öne sürdü.





“Yaptırımların kalkması Hakan Atilla için hafifletici bir sebepti”





Avukat, Arda Beşkardeş, Amerika’nın Sesi’nin sorusunu şöyle yanıtladı: “Sonuçta yeni İran yaptırımları kararı, hakim Berman’ın sorusunun cevabını değiştiriyor. Hakim Berman “Ne zaman bitti yaptırımlar?” diye sormuş. Muhtemelen, savunma avukatları,’Bu yaptırımlar bitti, tamam, Hakan Atilla bu işleri yaparken suçtu, ama şimdi suç değil. O nedenle hafifletici sebep olsun’ demişlerdir. Zamanında işlenen suçun mahkeme tarihinde suç olmaması savunma değil, yani o suç yine işlenmiş sayılıyor. Fakat, savunma ‘Bu hareketin suç sayılması o zaman da haksızlıktı, bakın artık suç değil, o nedenle hafifletici sebep olarak kullanın bunu, Yargıç Bey’ diyebiliyor sadece. Ancak, Başkan Trump’ın aldığı son kararıyla İran’a yönelik geçmişteki aynı yaptırımlar yeniden geldi. Bu nedenle de savcılık, ‘Bu yaptırımlar her zaman gerekliydi, kısa bir süre kaldırıldı, ama şimdi doğru yolu bulduk’ gibi bir şey diyecekler” diye konuştu.





Hakim Atilla’nın karar duruşmasında takım elbise giymesini istedi





Hakim Berman, yayınladığı yazılı emrinde, Çarşamba günü yapılacak karar duruşmasında karşısına çıkacak Atilla’ya, cezaevi yönetiminin takım elbise sağlamasını istedi. Berman, MCC Cezaevi yönetimine gönderdiği yazılı emrinde, Çarşamba günü sabah 10.00’da karar duruşması yapılacak Hakan Atilla’ya, bir takım elbise, bir gömlek, bir kravat, bir çift çorap, bir çift ayakkabı ve deri bir kemer sağlanmasını istedi.