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Türkiye'yi terk etmek zorunda kalanlar için teklif ve öneriler....
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Türkiye'yi terk etmek zorunda kalanlar için teklif ve öneriler....
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15 Mayıs 2018 00:34
Türkiye'yi terk etmek zorunda kalanlar için teklif ve öneriler....
Türkiye'den beyin göçüne maruz bırakanlar Yurt dışında ne yapmalı... İşte teklif ve öneriler....
İşte Teklifler, Öneriler
Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınladı.... Türkiye'den yurt dışına göç etmeye zorlananlar için tavsiyelerde bulunan Dumanlı çeşitli tekliflerde bulundu.
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