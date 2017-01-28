Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Kemal'e diktatör diyorlar ama... /28 Ocak 2017 10:38

Mustafa Kemal'e diktatör diyorlar ama...

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi.

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi


Mustafa Kemal'e diktatör diyorlar ama...

 Kuytul cemaatine yönelik sohbetinde, anayasa değişikliği kabul edilirse Cumhurbaşkanı'na verilecek olan parlamentoyu fesih yetkisini eleştirdi.

'MUSTAFA KEMAL'İN BÖYLE BİR YETKİSİ YOKMUŞ'

'Sonuçta gene demokrat ve laik bir sistem devam edecek. Geri kalan önemli değil ki. Yine Allah'ın dediği olmayacak" diyen Kuytul, "Bazı kimseler Mustafa Kemal'e diktatör der, İsmet İnönü'ye ve Beşar Esad'a diktatör der. Ben incelemedim ama inceleyen biri söylüyordu geçe Mustafa Kemal'in de, İsmet İnönü'nün de, Esad'ın da böyle bir yetkisi yokmuş" 

Kuytul sözlerine " Bu kadar yetki bir insana verileblir mi? O zaman parlamento niye var? Bu parlementerler hiç özgür iradeleriyle oy kullanabilir mi? " diye devam etti.
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Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

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