Mahmutpaşa'da tebdili kıyafetle 'sarı yelek satışı ne durumda?' araştırması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, zenginleri kayıran ekonomi politikaları nedeniyle eylem başlatan “Sarı Yelekliler” beşinci kez eş zamanlı olarak sokakları doldururken Türkiye’de de sarı yelek araştırmasının yapıldığı ortaya çıktı.







Sarı yelek giyen eylemcilerin çeşitli ülkelerde de ortaya çıktığını fark eden hükümet, İstanbul Mahmutpaşa’da inceleme yaptı.





İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sosyal medya üzerinden “sarı yelekliler Türkiye’de de ortaya çıkacak” iddialarının ardından sarı yelek üretiminin ve satışının artıp artmadığına yönelik bir araştırma yaptı. Başta İstanbul Mahmutpaşa olmak üzere birçok noktada araştırma yapan Bakanlık yetkililerinin sarı yeleklerin üretiminin ve satışının artmadığına yönelik bir değerlendirme raporu hazırladığı ve bu raporu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaştığı öğrenildi.





Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye’de “sarı yelek” tehlikesinin ve bir eylem hazırlığının olmadığına ve iddiaların sosyal medyanın bir köpürtmesi olduğuna yönelik bir raporu Tayyip Erdoğan ile paylaştı.





PARANOYAK BİR DURUM





İçişleri Bakanlığı yetkililerinin “sarı yelek” araştırmasını, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'e değerlendirdi.





Hükümetin Gezi eylemlerinin ardından “paranoyaklaştığını” ifade eden Erdoğdu, “Hükümet son dönemde son derece paranoyaklaştı. Gezi gibi dünyanın en nahif, en barışçıl, devlet şiddetine rağmen ona karşılık vermeyen zarafetli direnişte yaşanan olaylar AKP’yi bu duruma getirdi” dedi.





Birgün