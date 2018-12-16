Samanyolu Haber /Gündem / Kazanın sebebi bu mu? Sadece dört gün önce değiştirilmiş! /16 Aralık 2018 11:34

Kazanın sebebi bu mu? Sadece dört gün önce değiştirilmiş!

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasından 4 gün önce hazırlanan TCDD Genel Müdürlüğü'nden YHT Ankara Trafik ve İstasyon Müdürlüğü'ne gönderilen 7 Aralık 2018 tarihli yazıda, "15 Mart 2018 tarihinde Ankara-Sincan YHT hatlarının işletmeciliği sinyalsiz açıldı" denildi. Trafik sisteminde yapılan bu değişiklikten 4 gün sonra kaza meydana geldi.

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TCDD'nin istasyon müdürlüklerine gönderdiği yazıyla, nisan ayından bu yana YHT hatlarının işleyişi için izlenen trafik düzenlemesi de değiştirildi. 9 Aralık'tan itibaren zorunlu haller dışında manevra yapılmaması talimatı verildi. Tek yön olarak işleyen hatlar böylece geliş ve gidiş şeklinde kullanılmaya başlandı. Trafik sisteminde yapılan bu değişiklikten 4 gün sonra kaza meydana geldi. 

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre TCDD Genel Müdürlüğü'nün 8. Bölge Müdürlüğü (YHT Ankara) Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü, kazadan önce, 7 Aralık 2018'de, YHT Ankara Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi. 'YHT, H1, H2 Yollar ve Ankara Gar Trafik Düzenlemeleri' konulu yazı, kazanın olduğu hatlarda sinyalizasyon sistemi olup olmadığı tartışmalarına son noktayı koydu.

TCDD: SİNYALSİZ AÇILDI

Genel müdürlüğün emri ile Ankara-Sincan YHT hatlarının trafiğinin düzenlenmesinde bölge müdürlüğünün yetkilendirildiği anlatılan yazıda, "15 Mart 2018'de Ankara-Sincan arası YHT hatlarının sinyalsiz işletmeciliğe açılmasıyla YHT'ler genel kaide olarak Ankara 12. yola kabul edilip 10. yoldan sevk edilmekteydi" denildi.

Yazıda, 9 Aralık'tan itibaren kış dönemi hareket çizelgesinin uygulanacağı belirtilerek, "Ankara YHT Gar doğu peron kapılarının kapatılacak olması, Ankara Doğu'da, Doğu ve Güney ekspreslerinin işletilmesiyle tren trafiğinin artması ve buna paralel elle makas tanziminde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak, kış dönemi hareket çizelgesiyle birlikte, zaruri haller dışında Ankara Doğu tarafında manevraların bitmesiyle YHT'ler Ankara Gar 11-12-13 yollarından kabul ve sevk edilecektir" denildi. Tren trafiklerine ilişkin bildirimlerin telsizler ve GSM-R denilen telefonlarla yapıldığı da anlaşılan yazıda, Ankara Batı'dan, 3 yoldan trafik düzenlemesi ile birlikte uyulacak kurallar ve emirlerde değişiklik yapıldığı vurgulandı.

Yazıda, yeni kurallar şöyle açıklandı:

- Depodan Ankara YHT Gar'a set gidiş gelişlerde trenler, Sincan doğuda bulunan makasların elle yapılması suretiyle konvansiyonel hatta veya YHT hattına tanzim edilip teminatları alındıktan sonra kabul ve sevk edilecek, iş bitiminde makaslar doğru yola tanzim edilip kilitlenecektir.

- Esenkent yönünden Ankara YHT Gar'a gelecek trenler için, Ankara YHT Kumanda Merkezi tarafından Esenkent S12/S22 sinyalleri; Esenkent ile YHT Eryaman Gar arasında tren olmaması durumunda açılacaktır. Eryaman YHT Gar'a gelen trenler Ankara YHT Kumanda Merkezi'ne geliş bildirisi yapacak, Ankara YHT Kumanda Merkezi tarafından trenlere GSM-R telefonundan Ankara YHT Gar'a kadar seyir izni verilecektir. Eryaman yönünden gelen trenler, Ankara YHT Gar M74/M72 makaslardan önce duracaktır. Duruş trenlere, 5588 modelle ihbar edilecektir. Bunun için bu makasların gerisine ortası kırmızı kenarı beyaz 'dur' levhası konulacaktır. Bu noktada duran trenler Ankara YHT Gar hareket memuru ile görüşüp tren teşkil görevlisinin vereceği işaretle Ankara YHT Gar'a gelecektir. Trenlerin YHT Ankara geliş bildirisi, nöbeti hareket memuru tarafından yapılacaktır.

- Boş setler Ankara-Sincan arasında Hat 2’den depolarına sevk edileceğinden 81060, 81214, 81014 trenler Esenkent-Ankara arasında arızi durumlar dışında Hat 1’den seyir ettirilecektir. Bu sıranın dışına çıkılması gerektiği durumlarda değişiklik, YHT Ankara Gar hareket memuruna trafik kontrolörü tarafından bildirilecektir. Boş setlerin depolarına giriş ve çıkışlarda bekletilmemesi sağlanacaktır.
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