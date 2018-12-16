Soygun çetesi özel harekatçılar çıktı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre internet üzerinden yasadışı bahis oynatan bir çetenin kuryeleri, hasılatı ATM'lerden çekip, çeteye veriyordu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 5 polis, kendileriyle iletişim kuran bir kişiden çete ve çektikleri para ile ilgili bilgi aldı. Polisler, çetenin paralarını ATM'lerden çeken kuryeleri bir bir yakalayarak paralara el koymaya başladı.







İhbar üzerine yapılan operasyonda 5 özel harekat polisi ile polislere bilgi veren 2 kişi gözaltına alınırken, 2 çete üyesi de daha sonra yakalandı. 3 özel harekatçıyla, onlara bilgi veren 2 kişi tutuklandı, 2'si polis 4 kişi serbest kaldı.