Samanyolu Haber /Gündem / Soygun çetesi özel harekatçılar çıktı /16 Aralık 2018 11:43

Soygun çetesi özel harekatçılar çıktı

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir çetenin kuryelerinin, ATM'lerden para çekmesinin ardından özel harekat polisleri tarafından soyulduğu ortaya çıktı.

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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre internet üzerinden yasadışı bahis oynatan bir çetenin kuryeleri, hasılatı ATM'lerden çekip, çeteye veriyordu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 5 polis, kendileriyle iletişim kuran bir kişiden çete ve çektikleri para ile ilgili bilgi aldı. Polisler, çetenin paralarını ATM'lerden çeken kuryeleri bir bir yakalayarak paralara el koymaya başladı.

İhbar üzerine yapılan operasyonda 5 özel harekat polisi ile polislere bilgi veren 2 kişi gözaltına alınırken, 2 çete üyesi de daha sonra yakalandı. 3 özel harekatçıyla, onlara bilgi veren 2 kişi tutuklandı, 2'si polis 4 kişi serbest kaldı.
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