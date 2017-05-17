Samanyolu Haber /Dünya / Mahkeme'den Zarrab'ın avukatlarına zor sorular /17 Mayıs 2017 08:19

Mahkeme'den Zarrab'ın avukatlarına zor sorular

Zarrab'ın avukatlarına Trump sorusu: Trump’ın bazı göçmenlere kısıtlama getiren kararnamesiyle bir ilginiz var mı?

Best of Reza Zarrab

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde dört ayrı suçtan 75 yıl hapis istemiyle yargılanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab'ın avukatlarına yeni sorular yöneltildi.

Amerika’nın Sesi'nin  haberine göre, davanın hâkimi Richard Berman, Zarrab'ın avukatları eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey ile ilgili görülen çıkar çatışması duruşmalarında, sorduğu sorulara savunmadan gelen yanıtların tatmin edici olmadığını belirterek, bu soruların yazılı olarak yanıtlamasına hükmetti.
 
Hâkim Berman, yazılı emrinde duruşma tutanaklarını yayınlayarak Giuliani ve Mukasey’in ve bağlı oldukları hukuk kuruluşlarının ABD hükümeti ve ABD hükümetine bağlı hangi kuruluşlara ne tür hizmet verdiğini sorusunun tam cevabını almadığını belirtti.
 
Hâkim Berman ayrıca Zarrab'ın avukatların ücretlerinin İran mı? Türkiye mi? Halk Bankası mı? ABD tarafından mı ödendiği sorusuna verilen cevapları eksik bulduğunu kaydetti.
 
Hâkim Berman, Zarrab'ın savunma avukatlarından tam cevaplarını alamadığı bu soruları yanıtlayıp açıklık kazandırılmasına hükmetti.
 
Hâkim Berman, daha önceki sorularının dışında, Giuliani ve Mukasey’in ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini de sordu. ABD Hükümetiyle ne tür ilişkileri içerisinde olduklarının belirtilmesini istedi.
 
Trump’ın bazı göçmenlere kısıtlama getiren kararnamesiyle bir ilginiz var mı?
 
Hâkim Berman, Zarrab'ın avukatlarının Başkan Trump’ın yedi ayrı Müslüman ülkeden gelen göçmenlere getirilen kısıtlamalarla ilgili yayınlanmış olduğu kararnameyle bir bağlantılarının ve bu konuyla ilgili verdikleri bir hizmetin olup olmadığını sordu.
 
Hâkim Berman Zarrab'ın savunma avukatlarına ABD Hükümetine siber saldırılarla ilgili projeler konusunda bir hizmet verip vermediklerini de sordu.
 
Hâkim Berman, Giuliani ve Mukasey’in daha önce mahkemeye vermiş oldukları yazılı ifadede bu konuların yer almadığını belirterek sorularının savunma tarafından derhal yanıtlanmasına hükmetti.

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın asıl duruşma tarihi 30 Ekim olarak belirlendi.
<< Önceki Haber Mahkeme'den Zarrab'ın avukatlarına zor sorular Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:29:01