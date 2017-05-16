Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Zarrab Davası'nın ilk duruşma tarihi açıklandı /16 Mayıs 2017 20:03

Flaş! Zarrab Davası'nın ilk duruşma tarihi açıklandı

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın asıl duruşma tarihi 30 Ekim olarak belirlendi.

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Zarrab davası 30 Ekim’de başlıyor!

Başlangıcından itibaren aralıksız bir buçuk ay kadar sürmesi planlanan ana dava için Hakim Richard Berman daha önce 21 Ağustos tarihini koymuştu.

Ancak 21 Ağustos tarihi belirlendikten sonra, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla da tutuklandı ve Zarrab ile davaları birleştirildi.

Atilla’nın avukatları, duruşmanın 21 Ağustos’ta yapılması halinde Savcılığın iddianamedeki suç isnatlarını dayandırdıkları binlerce belgeyi incelemek için yeterli zamanları olmayacağını mahkemeye beyan ettiler.

Bunun üzerine Hakim Berman da Zarrab/Atilla ana davasının başlangıç tarihini 30 ekim 2017 olarak yeniden belirledi.

Savcılık, daha önceki beyanlarında, jürili olarak yapılacak davanın başlangıcından itibaren bir ila bir buçuk ay kadar sürmesini beklediklerini ifade etmişti.
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