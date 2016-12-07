İstanbul'daki o AVM'de bir çocuğa çıplak arama iddiası

İddianın sahibi lise 3’üncü sınıf öğrencisi B.C., mağazaya elindeki rujla girdiğini, burada rujun bir benzerine baktığını, ardından da mağazadaki ruju yerine bıraktığını söyledi.

‘Mağaza müdürü kafama vurdu’





Ancak mağaza müdürü ve AVM’nin güvenlik görevlileri tarafından hırsızlıkla suçlandığını ifade eden B.C., mağazanın deposunda çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı: “Burada pantolonum dizlerime kadar indirildi, bluzum ve sutyenim sıyrılarak arama yapıldı. Arama esnasında iki erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onlara da sadece arkaları dönmeleri istendi. Depoda da kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli ‘Hırsızlık yaptın’ diyordu. Kafama vurarak ‘Hırsız, terbiyesiz’ şeklinde hakaret etti.”





B.C., kendisini almaya gelen arkadaşına da çıplak arama yapıldığını aktararak, mağaza müdürünün “Bugün iyi günümdeyim, dua et. Yoksa daha kötü olurdu” dediğini öne sürdü. B.C.’nin ailesi, güvenlik görevlileri ve müdürden şikayetçi oldu.





Müdür suçu güvenliğe attı





Evrensel’e konuşan Watsons mağazası müdürü, mağazada stoklarının eksik çıktığını iddia etti.





Müdür şunları anlattı: “Prosedür gereği AVM güvenliğini çağırdık. Güvenlik geldikten sonra biz devreye giremeyiz ve iş bizden çıkar. Üst aramaya gelirsek de kamera kayıtları polise verildi. İfade edildiği biçimde üst aramasını yapan da güvenlik görevlisidir.”





Güvenlik görevlileri ise gazetecilerle görüşmeyi kabul etmedi.





‘Hukuka aykırı’





İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Ayşenur Demirkale, güvenlik ya da mağaza görevlilerinin bir yetişkini arama yetkisi dahi olmadığını söyledi: “Bir suç ihbarı, isnadı var ise yapacakları en fazla çocuğu güvenli bir yerde tutup kolluk kuvvetlerine haber vermektir. Çocuğun bedenine, özel yaşamına müdahale ediliyor. Onuruyla oynanıyor. Her şeyden önce çocuk işkenceye tabi tutuluyor. Bu bir işkencedir.”





Olaya karışan personeller görevden uzaklaştırıldı





Öte yandan Watsons şirketinden yapılan açıklamada olay şöyle anlatıldı: “Elimizde olan bilgilere göre, İstanbul Vialand Alışveriş Merkezi mağazamızda bir müşterimizin hırsızlık yaptığına dair kuvvetli şüphe oluşmuş olması sebebiyle, mağazamızdaki personel, müşteriyi durdurup, derhal konuyu alışveriş merkezi güvenlik birimine iletmiştir ve güvenlik görevlileri olaya müdahale etmişlerdir.”





Açıklamada olaydan ötürü üzüntü duyduklarını belirten şirket açıklamasında, “İddia edilen usulsüz üst arama işlemiyle ilgili kendi iç soruşturmamızı yürütmekteyiz. Soruşturma dahilinde konuya müdahil olan mağaza personelimiz tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.





Şirket, B.C. ve ailesi ile iletişim halinde olduklarını da kaydederek, “Belirtmek isteriz ki, konunun hassasiyetinin bilinci içerisinde, müşterimiz ve ailesi ile iletişim halindeyiz. Tüm bu süreçte söz konusu iddiaların doğru olup olmadığı konusunun en kısa sürede aydınlatılması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğimizi belirtiriz” dedi.