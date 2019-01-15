Mahkemede ölen hasta tutuklu hakkında yurtdışı yasağı









Tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Mardin’de görülen dava duruşmasına SEGBİS'le bağlandığı sırada kalp krizi geçirip, sonrasında hayatını kaybeden ağır hasta tutuklu İbrahim Akbaba (70) hakkında "yurtdışına çıkma yasağı" verildiği ortaya çıktı.





İbrahim Akbaba, 28 Aralık 2018 tarihinde Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı sırada kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.





Konu hakkında iki gün sonra açıklama yapan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Akbaba’nın tahliye edildikten bir gün sonra, yani 29 Aralık tarihinde yaşamını yitirdiğini iddia etmiş, ancak Akbaba'nın 28 Aralık saat 16.50 sularında yaşamını yitirdiğine dair hazırlanan ölüm belgesi savcılığı yalanlamıştı.





MA'nın haberine göre mahkemenin, yüzde 90 engelli raporu bulunmasına rağmen bir buçuk yılı aşkın bir süre tahliye edilmeyen Akbaba hakkında ayrıca, "yurtdışına çıkış yasağı" koyduğu ortaya çıktı. Söz konusu karar, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Akbaba'nın ailesine tebliğ edildi.





31 Aralık tarihinde hazırlanan tebligatta şu ifadelere yer verildi: "Hakkınızda, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/12/2018 tarihli ve 2018/6 sayılı kararıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince 'yurt dışına çıkamamak suretiyle' adli kontrol tedbirine karar verilmiştir.





Adli kontrol kararının verildiği veya her halükarda bu tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren ülke sınırları dışına çıkmamanız ve ekteki 'Adli Kontrol Yükümlü Bilgilendirme Formu'nda yer alan kurallara uymanı hususu tebliğ olunur."





Akbaba'nın oğlu Şehmuz Akbaba, "Öldüğünü bildikleri bir insanla ilgili yanlış açıklama yapıp, bir gün sonra yurtdışı yasağı koyuyorlar. Bu bizimle dalga geçmektir" dedi.