Emeklilikte yaşa takılanlara AKP'den yine ret

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin desteğinin karşısında “mevcut düzenlemeyi yeterli bulan” AKP’nin ret oyları ve MHP’nin çekimser kalması ile önerge reddedildi.





Gürer'in teklifinin görüşüldüğü sırada "emeklilikte yaşa takıldığı" belirtilen bir grup, Genel Kurul locasından görüşmeleri izledi. Grubun locadan çıkarılması üzerine Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, grubun tekrar locaya alınmasını istedi.





Grubun locaya alınmasından sonra yerinden söz alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin geçmişten bugüne yapılan düzenlemelerin doğru olduğunu belirterek, "Şu anda SGK mevzuatında bir değişiklik yapılmasının şartları mevcut değildir. Böyle bir düzenleme emekli vatandaşlarımızın maaşlarında mağduriyetler ortaya çıkaracaktır. AK Parti olarak mevcut düzenlemeyi yeterli görüyoruz." diye konuştu.





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve bu kesimlerin feryatlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.





HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da "emeklilikte yaşa takılan" vatandaşların hassasiyet ve beklentilerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi.





İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise spor kulüplerinin borçlarını kapatmak için Ziraat Bankasına talimat veren iradenin, "emeklilikte yaşa takılanların" sorunlarına da el atması gerektiğini dile getirdi.





Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, işçilerin lehine olan düzenlemelerin Mecliste kabul edilmediğini belirtti.





Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam teklifi desteklediklerini ve "emeklilikte yaşa takılanların" sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.





Konuşmaların ardından oylamaya sunulan kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması reddedildi.





EYT mağduru 20 kişi, Meclis’teki görüşmeleri izlemek için kampüse geldi ancak içeri alınmadı. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, devreye girince salona alınan EYT’liler “Saat 18’.00’de ziyaretçi yasağının başlaması” gerekçesiyle yeniden dışarı çıkarıldı. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “4 vekil gitsin, onların dışarı çıkmasını engelleyin. Dilediği kadar izler, çıkar” diye tepki gösterdi. Başkanvekili Sancar, görevlileri uyararak, 20 kişinin tekrar salona alınmasını sağladı.