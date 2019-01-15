Alman istihbarattan AfD’ye ‘gözetim’ kararı









ANAYASAYI Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, herkesin merak ettiği ‘BfV’nin AfD’yi takip edip etmeyeceği’ konusuyla ilgili Berlin’de basın toplantısı düzenledi. AfD’yle ilgili kararı, parti yöneticilerinin açıklamalarına, tutumlarına ve parti programına göre aldıklarını belirten Haldenwang, Alman Anayasası’nın birinci maddesinde yer alan, “İnsanın onuru ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek, onu korumakla yükümlüdür” hükmünü okudu. Ardından AfD’yi ‘gözetim’ altına aldıklarını belirten Haldenwang, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “AfD’nin, hür demokratik düzenin temel kurallarına karşı durduğunu gösteren kanıtlar var. AfD yöneticileri ve partinin diğer üyeleri tarafından yapılan açıklamalardan bu açıkça anlaşılıyor. Müslüman ve diğer etnik kökenlilere karşı söylemleri insan onuruyla bağdaşmıyor.”





GAULAND TAKİP EDİLECEK

İstihbarat, Björn Höcke’nin liderliğini yaptığı AfD’nin Thüringen Eyalet Teşkilatını ve gençlik örgütü ‘Genç Alternatifleri’ (JA) ise tehlikeli bulup daha sıkı takip edecek. Gerekirse Thüringen Eyalet ve gençlik örgütünün faaliyetlerini takip etmek için muhbirlerden de destek alınacak, teknik takip de yapılacak. BfV, ‘Erfurt Açıklaması’nın altında imzası bulunan AfD’nin Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland’ın da aralarında olduğu bazı milletvekilleri ve yöneticileri de bundan böyle takip altına alacak.