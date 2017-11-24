Mahkeme kararını verdi

Hakim Richard Berman, dün savcılığın duruşmaya çıkacak tanıklar, deliller ve usulle ilgili uzlaşılamayan on ayrı konuyla ilgili sunduğu başvuruyu değerlendirdi…







HAKİM, ZARRAB’IN MEKTUBUNUN JÜRİYE SUNULMASI TALEBİNİ DE REDDETTİ





Hakim Berman, uzlaşılamayan on konuda savcılığın sadece bir talebini kabul etti. Yedi ayrı talebini reddetti, iki talebini de kısmen kabul etti. Böylelikle Atilla'nın savunma ekibi önümüzdeki hafta başlayacak duruşmalar öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Hakim Berman, savcılığın Reza Zarrab'ın İran devlet başkanına hitaben yazdığı ekonomik cihat başlatacakları konusundaki mektubunun jüriye sunulmasına talebini de reddetti.

ATİLLA’NIN TANIK OLARAK DURUŞMAYA ÇIKARTMAK İSTEDİĞİ KİŞİLERİN DİNLENMESİ TALEBİ KABUL EDİLDİ





Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Hakim Berman kararında, Atilla'nın terörle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Atilla, herhangi bir terör suçuyla itham edilmediği gibi herhangi bir terör saldırısına karışmamıştır. Davalı hakkında suçlamalar bellidir” yorumunu yaptı. Savcılığın mektubun seçilecek jüriye sunulması önerisini kabul etmedi. Hakim Berman kararında, Atilla'nın ABD'de muhtelif konularda tanık olarak duruşmaya çıkartmak istediği kişileri de savcılığın karşı çıkmasına rağmen önümüzdeki hafta başlaması öngörülen duruşmalarda dinlenmesine hükmetti.





ZARRAB’IN JÜRİYLE İLGİLİ HİÇ BİR ÇALIŞMAYA KATILMAMASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ





Savcılıkla anlaşma yoluna gittiği öne sürülen Reza Zarrab'ın adı seçilecek jüri, davayla ilgili temel konular, tanık ve deliller gibi ayrıntıların yer aldığı bilgilendirme çalışmalarının tartışıldığı son başvuru dilekçelerinde de yer almadı. Reza Zarrab'ın yapılacak duruşmalar öncesi oluşturulacak jüriyle ilgili hiç bir çalışmaya katılmaması iddiaları güçlendirdi.





ATİLLA’NIN SAVUNMA EKİBİNE BİR AVUKAT DAHA KATILDI





Atilla, önümüzdeki hafta başlaması öngörülen jürili duruşmalar öncesinde savunma ekibine yeni bir avukat daha kattı. McDermott Will & Emery LLP hukuk firmasından Joseph B. Evans, Atilla'nın savunma ekibinde yer almasıyla ilgili resmi başvurusu mahkeme kayıtlarına geçti.